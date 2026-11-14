Ακροδεξιός gamer ξέχασε ανοιχτό το live stream για 2,5 ώρες

Ένα απρόοπτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στον διαδικτυακό κόσμο, όταν ο ακροδεξιός gamer και σχολιαστής Κρίστοφερ Πόλχαους, γνωστός με το ψευδώνυμο «Hammer», ξέχασε να τερματίσει τη ζωντανή του μετάδοση στην πλατφόρμα Kick. Το γεγονός οδήγησε στην έκθεση μιας ιδιωτικής βιντεοκλήσης ερωτικού περιεχομένου με μια γυναίκα, η οποία μεταδιδόταν ζωντανά για περισσότερες από 2,5 ώρες. Το συμβάν προκάλεσε πλήγμα στην εικόνα του Πόλχαους, ο οποίος προβάλλει ένα προφίλ παραδοσιακών αξιών.

Η αρχή του απρόοπτου stream

Ο Κρίστοφερ Πόλχαους, αναγνωρίσιμος ως «Hammer» στον διαδικτυακό χώρο, μετέδιδε ζωντανά το δημοφιλές παιχνίδι World of Warcraft στους ακολούθους του. Η μετάδοση αυτή γινόταν την ώρα που οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών.

Μετά το πέρας του παιχνιδιού, ο Πόλχαους αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια ιδιωτική βιντεοκλήση με μια γυναίκα, η οποία χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Iron Maiden 14».

Η παράλειψη που οδήγησε στην έκθεση

Πριν ξεκινήσει τη συνομιλία του με την «Iron Maiden 14», ο Κρίστοφερ Πόλχαους φρόντισε να απενεργοποιήσει την καταγραφή στο πρόγραμμα του υπολογιστή του. Ωστόσο, παρέλειψε να τερματίσει την ίδια τη ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα Kick.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η προσωπική επικοινωνία τους, η οποία εξελίχθηκε σε ερωτικού περιεχομένου πράξεις, να συνεχίσει να προβάλλεται κανονικά σε κοινή θέα στους θεατές που παρακολουθούσαν νωρίτερα το παιχνίδι.

Οι προσπάθειες των θεατών και η διάρκεια

Καθώς η συζήτηση γινόταν όλο και πιο προσωπική και οι πράξεις ερωτικού περιεχομένου εκτυλίσσονταν μπροστά στην κάμερα, οι χρήστες που παρακολουθούσαν την οθόνη προσπαθούσαν απεγνωσμένα να τον προειδοποιήσουν. Ένας από τους θεατές έγραψε χαρακτηριστικά με κεφαλαία γράμματα, ρωτώντας αν ο Πόλχαους γνώριζε ότι βρισκόταν ακόμη στον αέρα.

Ο διαδικτυακός σχολιαστής δεν κοιτούσε τις ειδοποιήσεις και η απρόοπτη μετάδοση διήρκεσε περισσότερες από 2,5 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, ο Πόλχαους έκανε μάλιστα και ένα διάλειμμα για να φάει κοτόπουλο που είχε ετοιμάσει, πάντα μπροστά στα μάτια των θεατών.

Η στιγμή της αποκάλυψης και το τέλος του stream

Η αμήχανη στιγμή της αποκάλυψης ήρθε όταν η γυναίκα, η «Iron Maiden 14», η οποία βρισκόταν στην άλλη άκρη της γραμμής, ανέφερε ζωντανά ότι μόλις είχε λάβει μήνυμα από έναν άλλο άνδρα. Ο άνδρας αυτός τη ρωτούσε αν έκανε κοινή ζωντανή μετάδοση μαζί του.

Ο Κρίστοφερ Πόλχαους αντέδραξε έντονα σε αυτή την πληροφορία, ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια του και εκφράζοντας την ελπίδα να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Λίγο μετά την αντίδρασή του, η μετάδοση κόπηκε απότομα.

Το πλήγμα στην εικόνα του «Hammer»

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε τεράστιο πλήγμα στην εικόνα του Κρίστοφερ Πόλχαους. Ο ίδιος προσπαθεί διαρκώς να προβάλλει ένα προφίλ βασισμένο σε παραδοσιακές αξίες και αυστηρή πειθαρχία στους υποστηρικτές του.

Η ακροδεξιά του ταυτότητα και η δημόσια εικόνα του ως νεοναζί διαδικτυακού σχολιαστή έρχονται σε αντίθεση με την προσωπική του έκθεση κατά τη διάρκεια του ζωντανού stream.

Με πληροφορίες από: Gazzetta