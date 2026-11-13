Διχασμός στην ΕΕ για τον εκπρόσωπο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας για την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να εξασφαλίζει μια θέση στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, ωστόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το πρόσωπο που θα τους εκπροσωπήσει. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή σύνοδο κορυφής που διεξάγεται στο Δουβλίνο, παρότι αρχικά δεν περιλαμβανόταν στην επίσημη ατζέντα. Οι «27» συμφωνούν ότι η Ευρώπη, ως βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, πρέπει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες και η θέση της ΕΕ

Στο παρασκήνιο των ευρωπαϊκών διεργασιών, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές αμερικανικές διπλωματικές πρωτοβουλίες. Προηγήθηκαν συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, από τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε ουσιαστικά εκτός. Μετά από αυτές τις συνομιλίες, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν την Πέμπτη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Στη συνέχεια, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μετέβησαν στο Δουβλίνο, όπου βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ρωσία επιχειρεί να αναδιαμορφώσει την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης και επέμεινε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να έχουν λόγο στις διαπραγματεύσεις. Αυτή η θέση ενισχύει την ανάγκη για ισχυρή ευρωπαϊκή εκπροσώπηση.

Οι επικρατέστερες επιλογές για τον εκπρόσωπο

Για την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις, έχουν διαμορφωθεί τουλάχιστον τρία διαφορετικά στρατόπενα μεταξύ των «27». Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, καθώς και ένα τρίτο πρόσωπο.

Ο Αντόνιο Κόστα εμφανίζεται ως η επικρατέστερη και ευρύτερα αποδεκτή επιλογή. Ο θεσμικός του ρόλος τού επιτρέπει να εκπροσωπεί τους ηγέτες της ΕΕ διεθνώς, ενώ η προηγούμενη θητεία του ως πρωθυπουργού της Πορτογαλίας θεωρείται ότι του προσδίδει ένα πιο ουδέτερο προφίλ, κάτι που κρίνεται σημαντικό για τις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις.

Στήριξη στον Αντόνιο Κόστα

Υπέρ της υποψηφιότητας του Αντόνιο Κόστα έχουν ταχθεί αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες. Μεταξύ αυτών είναι ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, καθώς και οι ηγέτες του Λουξεμβούργου και της Πολωνίας. Η στήριξη αυτή υπογραμμίζει την ευρεία αποδοχή του Πορτογάλου αξιωματούχου.

Θετική στάση απέναντι στην επιλογή του Κόστα εμφάνισε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζήτησε μάλιστα να τεθεί το θέμα της εκπροσώπησης στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής. Η συγκέντρωση στήριξης γύρω από το όνομά του ενισχύει τη θέση του ως πιθανού εκπροσώπου.

Οι επιφυλάξεις για την Κάγια Κάλας

Πιο διχαστική είναι η υποψηφιότητα της Κάγια Κάλας, επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Παρότι η θέση της την καθιστά μια φυσική επιλογή για την εκπροσώπηση της ΕΕ σε διεθνείς διαπραγματεύσεις, η σκληρή στάση της απέναντι στη Ρωσία προκαλεί σημαντικές επιφυλάξεις μεταξύ των κρατών μελών.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η Κάλας θα ήταν δύσκολα αποδεκτή από το Κρεμλίνο. Ένας διπλωμάτης σχολίασε χαρακτηριστικά ότι θα ήταν η χειρότερη δυνατή επιλογή για τις συνομιλίες. Ωστόσο, άλλοι θεωρούν ότι ακριβώς αυτή η αποφασιστική στάση την καθιστά κατάλληλη, με έναν ανώτερο Ευρωπαίο διπλωμάτη να αναφέρει ότι ο Πούτιν θα επέλεγε εκείνον με τον οποίο δεν θέλει να συνομιλήσει, υπονοώντας ότι η Κάλας θα ήταν μια ισχυρή διαπραγματευτική παρουσία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis