Κορεάτης TikToker τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου και γίνεται viral

Ένας Κορεάτης TikToker κατάφερε να γίνει viral στην πλατφόρμα, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Το βίντεο, στο οποίο τραγουδά με ελληνικούς στίχους, έχει ήδη ξεπεράσει τις 173.000 προβολές, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό λαϊκό τραγούδι ξεπερνά τα σύνορα και βρίσκει απήχηση σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Η ξεχωριστή ερμηνεία του Korean Hong

Ο TikToker, γνωστός με το όνομα Korean Hong, έχει εκδηλώσει στο παρελθόν την ιδιαίτερη αδυναμία του στην ελληνική μουσική. Αυτή τη φορά, μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε μια αυτοσχέδια πίστα, προσφέροντας μία μοναδική ερμηνεία που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Ο νεαρός Κορεάτης επέλεξε να τραγουδήσει με τον δικό του τρόπο την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» της Κατερίνας Λιόλιου. Η παράστασή του, γεμάτη κέφι και έντονη διάθεση, πραγματοποιήθηκε με ελληνικούς στίχους, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.

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Η παγκόσμια απήχηση του ελληνικού τραγουδιού

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του TikTok συγκέντρωσε άμεσα το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς οι προβολές του ξεπέρασαν τις 173.000. Οι χρήστες της πλατφόρμας αποθέωσαν την ερμηνεία του Korean Hong, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την προσπάθειά του.

Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Αποδεικνύεται ότι μπορεί να βρει φανατικούς θαυμαστές και στην άλλη άκρη του κόσμου, επιβεβαιώνοντας τη δύναμή του να ξεπερνά τα γεωγραφικά και πολιτισμικά όρια.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr