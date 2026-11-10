Ο καιρός στην Ελλάδα αλλάζει, με την πρόγνωση να δείχνει ένα ανοιξιάτικο πρόσωπο για τα μέσα του Νοεμβρίου. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν άνοδο, φτάνοντας ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ το σκηνικό θα συμπληρωθεί από ισχυρούς νοτιάδες, αυξημένη υγρασία, τοπικές βροχές και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η άνοδος της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Γιώργου Εμμανουήλ, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες. Προς το τέλος της εβδομάδας, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, τιμές που είναι υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Αυτή η άνοδος σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή στο καιρικό σκηνικό, φέρνοντας συνθήκες που θυμίζουν «μίνι καλοκαίρι» εν μέσω του φθινοπώρου.

Ενίσχυση ανέμων και αφρικανική σκόνη

Παράλληλα με την αύξηση της θερμοκρασίας, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά. Την Παρασκευή, οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Η ενίσχυση των νοτιάδων θα συνοδευτεί και από αυξημένη υγρασία.

Επιπλέον, προβλέπεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα συμβάλει στο ασυνήθιστα θερμό για την εποχή σκηνικό που θα επικρατήσει στη χώρα.

Οι βροχές ανά περιοχή

Την Τρίτη (10/11), αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με βροχές κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη. Από το βράδυ της ίδιας ημέρας, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τη χώρα από τα νοτιοδυτικά θα φέρει βροχοπτώσεις και στο Ιόνιο, ενώ δεν αποκλείονται καταιγίδες στα βορειοδυτικά.

Την Τετάρτη, οι βροχές θα αυξηθούν στη δυτική Ελλάδα, ενώ τοπικά φαινόμενα αναμένονται και στο ανατολικό Αιγαίο. Καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και σε θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου.

Γενικότερα, βροχές αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχουν ιδιαίτερη ένταση, με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά. Στα Δωδεκάνησα ενδέχεται να σημειωθούν καταιγίδες έως το μεσημέρι, ενώ ασθενέστερα φαινόμενα προβλέπονται στο ανατολικό Αιγαίο.

Αλλαγή σκηνικού το Σαββατοκύριακο

Μετά τα 25άρια της Παρασκευής, το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει να αλλάζει σταδιακά. Από το Σαββατοκύριακο, αναμένεται στροφή των ανέμων σε βοριάδες, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, διατηρώντας το γενικότερο κλίμα σε υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, newsbeast.gr