Πλήρης στήριξη Τραμπ και Ρούμπιο στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εν μέσω προσπάθειας παραπομπής

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ μια προσπάθεια παραπομπής του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας και του αμερικανικού Συντάγματος. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν εκφράσει την αμέριστη στήριξή τους στον επικεφαλής του Πενταγώνου, υπερασπιζόμενοι το έργο του και επικρίνοντας την πρωτοβουλία.

Η παραπομπή υπουργού αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μέχρι σήμερα μόνο δύο μέλη του αμερικανικού υπουργικού συμβουλίου έχουν παραπεμφθεί.

Η πρωτοβουλία για παραπομπή και οι κατηγορίες

Την πρωτοβουλία για την παραπομπή του Πιτ Χέγκσεθ ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, ο οποίος κατηγορεί τον υπουργό Άμυνας κυρίως για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου εναντίον του Ιράν. Οι κατηγορίες αφορούν επίσης και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, με τον Μάσι να κάνει λόγο για παραβίαση της νομοθεσίας και του αμερικανικού Συντάγματος.

Η πρόταση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή ενδέχεται να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, με τους κορυφαίους αξιωματούχους να σπεύδουν να υπερασπιστούν τον υπουργό Άμυνας.

Η πλήρης στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται απόλυτα τον υπουργό του. Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τον Χέγκσεθ, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, σχετικά με το αν θα συνεχίσει να τον στηρίζει σε περίπτωση που η Βουλή εγκρίνει την παραπομπή του.

«Κερδίσαμε δύο πολέμους και κάναμε τον κόσμο πολύ πιο ασφαλή και τώρα υποτίθεται ότι πρέπει να παραπεμφθούμε σε δίκη;» απάντησε ο Τραμπ, συνδέοντας την υπεράσπιση του υπουργού με τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων της κυβέρνησής του. Ο πρόεδρος επιτέθηκε προσωπικά στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή από το Κεντάκι, Τόμας Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τον «εντελώς αποτυχημένο» (stone cold loser), ενώ επανέλαβε ότι θεωρεί πως ο Χέγκσεθ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Επιπλέον, ο Τραμπ επιτέθηκε και στη δημοσιογράφο που του έκανε την ερώτηση, λέγοντάς της ότι είναι αποτυχημένη και πως το CNN είναι αποτυχημένο, αναφερόμενος στις τηλεθεάσεις του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει την ίδια θέση και την προηγούμενη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον υπουργό Άμυνας στη θέση του, δείχνοντας τη σταθερή του εμπιστοσύνη.

Ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλευρό του υπουργού Άμυνας

Στο πλευρό του επικεφαλής του Πενταγώνου τάχθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε άδικη την προσπάθεια παραπομπής του Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι έχει προσωπική εικόνα για τον επαγγελματισμό και τις ικανότητές του, λόγω της καθημερινής τους συνεργασίας σε ζητήματα της κυβέρνησης.

«Πιστεύω ότι ο Πιτ έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχω δουλέψει μαζί του σχεδόν κάθε ημέρα σε πολλά ζητήματα. Έχω δει τη δουλειά που κάνει και τον επαγγελματισμό του. Είναι πολύ έξυπνος, δουλεύει πολλές ώρες και σε όλα τα πολιτικά ζητήματα που έχουμε εργαστεί τα έχει πάει», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή του στον υπουργό Άμυνας.

Ένα σπάνιο γεγονός στην αμερικανική ιστορία

Η προσπάθεια παραπομπής του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός στην πολιτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παραπομπή μέλους του υπουργικού συμβουλίου έχει συμβεί μόνο δύο φορές στο παρελθόν, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της τρέχουσας κατάστασης και την ασυνήθιστη φύση της πρωτοβουλίας του βουλευτή Τόμας Μάσι.

Με πληροφορίες από: Newsit