Μια 24χρονη γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Η νεαρή γυναίκα είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από τον 28χρονο σύντροφό της, ο οποίος την φιλοξενούσε στην οδό Φαέθοντος στον Άγιο Παντελεήμονα. Η υπόθεση ερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ. προς κάθε κατεύθυνση, καθώς τα αίτια θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ο εντοπισμός της βαλίτσας και η μαρτυρία περαστικού

Η βαλίτσα με τη σορό της 24χρονης βρέθηκε στην οδό Αλκαμένους, στη συμβολή με την οδό Χαρίσσης, έπειτα από ειδοποίηση περαστικού. Ο άνδρας προσήλθε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και ενημέρωσε τις αρχές ότι από το συγκεκριμένο αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία. Η πολύ έντονη μυρωδιά ήταν αισθητή για δεκάδες μέτρα κατά μήκος της οδού Αλκαμένους, κινητοποιώντας τους περίοικους.

Λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής, ο περαστικός διέκρινε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με βαλίτσα ή μεγάλο υφασμάτινο σακίδιο. Όταν πλησίασε, παρατήρησε ότι εξείχε κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινο χέρι. Αμέσως ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ., και λίγο μετά τις οκτώ αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και ξεκίνησαν να ερευνούν τον χώρο. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στον έλεγχο της βαλίτσας, όπου εντόπισαν την ανθρώπινη σορό, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Η δήλωση εξαφάνισης και η κατάθεση του συντρόφου

Την εξαφάνιση της 24χρονης είχε δηλώσει στην Αστυνομία ο 28χρονος Καμερουνέζος σύντροφός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι την τελευταία φορά που την είδε ήταν στις 14:00 το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου 2026. Την ώρα εκείνη βρίσκονταν στο σπίτι του επί της οδού Φαέθοντος στο κέντρο της Αθήνας, όπου την φιλοξενούσε.

Ο σύντροφος κατέθεσε ότι η κοπέλα του είπε πως θα έβγαινε έξω βόλτα, χωρίς να του πει συγκεκριμένα πού θα πήγαινε, και έκτοτε δεν την ξαναείδε. Η νεαρή γυναίκα δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές στο παρελθόν.

Η νεκροψία και η συνέχεια της έρευνας

Η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε χθες δεν κατάφερε να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της 24χρονης. Δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις που να υποδεικνύουν δολοφονία, ωστόσο η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Εξετάζονται τα σενάρια της ασφυξίας ή της χρήσης, ή ακόμα και της χορήγησης, ουσιών.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες προς κάθε κατεύθυνση, προσπαθώντας να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στην αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες η 24χρονη κατέληξε νεκρή μέσα στη βαλίτσα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, newsbeast.gr