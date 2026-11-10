Η πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανοίγει σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027. Η ενίσχυση αυτή, η οποία είναι αυξημένη κατά 30% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Το ποσό του επιδόματος μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ για περιοχές με τις υψηλότερες ανάγκες θέρμανσης.

Προθεσμίες και διαδικασία αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet. Η διαδρομή για την πρόσβαση στην εφαρμογή είναι: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026. Η πρώτη πληρωμή, που αποτελεί προκαταβολή του επιδόματος, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Απαραίτητα στοιχεία και κριτήρια

Για την ολοκλήρωση της αίτησης, είναι απαραίτητη η δήλωση ενός έγκυρου λογαριασμού IBAN στο myAADE, στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Σε περιπτώσεις μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης κατοικίας, απαιτείται επιπλέον η καταχώριση των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που παραχωρεί την κατοικία.

Το τελικό ποσό του επιδόματος καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το είδος του καυσίμου ή του μέσου θέρμανσης, η γεωγραφική περιοχή της κύριας κατοικίας, ο κλιματικός συντελεστής και ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών.

Ύψος ενίσχυσης και προσαυξήσεις

Τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται με προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για την πλειονότητα των δικαιούχων, το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 1.040 ευρώ. Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, το όριο ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ.

Για οικισμούς που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλότερο κλιματικό συντελεστή, το επίδομα μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.560 ευρώ.

Επιλέξιμα καύσιμα και εξαιρέσεις

Η ενίσχυση χορηγείται για ένα μόνο είδος καυσίμου ή μέσου θέρμανσης ανά δικαιούχο. Στα επιλέξιμα καύσιμα περιλαμβάνονται το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, τα καυσόξυλα, το πέλετ, η τηλεθέρμανση και το φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη).

Όσοι επιλέξουν την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχουν ενεργή παροχή στην κύρια κατοικία τους, με εξαίρεση τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Για τα καυσόξυλα και το πέλετ, ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί που βασίζονται στον πληθυσμό του οικισμού και τον κλιματικό συντελεστή.

Προϋποθέσεις και αποκλεισμοί

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ. Από το επίδομα αποκλείονται, μεταξύ άλλων, όσοι φιλοξενούνται, τα εξαρτώμενα μέλη και όσοι δηλώνουν επαγγελματική στέγη ως κατοικία για την οποία ζητούν την επιδότηση.

Οι παλαιοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή ίση με το 60% του επιδόματος που είχαν εισπράξει τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, προσαυξημένη κατά 30%.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, newsbeast.gr