Στο «μάτι του κυκλώνα» έχει βρεθεί η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικής σχέσης του με πρώην στέλεχος εταιρείας-πελάτη. Η υπόθεση περιπλέκεται από υποψίες για εμπλοκή των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, γεγονός που οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα. Παρά τις εξελίξεις, εξέχουσες προσωπικότητες της τεχνολογίας και των επενδύσεων εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στον Χουάνγκ.

Δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν πως η Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed (εταιρείας-πελάτη της Nvidia) και ύποπτη ως πράκτορας των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, είχε αναπτύξει σχέση με τον CEO της Nvidia.

Η Σίλικον Βάλεϊ και η Γουόλ Στριτ αξιολογούν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η υπόθεση στο «μπαμ» της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Η αποκάλυψη και η έρευνα της Nvidia

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας έπειτα από δημοσιεύματα που ενέπλεκαν τον Τζένσεν Χουάνγκ σε επιχείρηση ξένων μυστικών υπηρεσιών. Σε υπόμνημα προς τους εργαζομένους την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι ήταν «άπιστος» προς τη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να ονομάσει το εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Ωστόσο, δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν πως η Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed – εταιρείας-πελάτη της Nvidia – και ύποπτη ως πράκτορας των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, είχε αναπτύξει σχέση με τον CEO της Nvidia. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, ανακοινώνοντας την έρευνα, τόνισε ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η εθνική ασφάλεια ή τα μυστικά της Nvidia έχουν παραβιαστεί».

Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Τζένσεν Χουάνγκ και την διοικητική του ομάδα. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Χουάνγκ υποστηρίζει απόλυτα την ανεξάρτητη έρευνα και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως.

Κύμα στήριξης από τη Σίλικον Βάλεϊ και την Ουάσινγκτον

Παρά τις επικρίσεις για την προσωπική του ζωή, ηγετικές φυσιογνωμίες της τεχνολογίας έσπευσαν να υπερασπιστούν τον ιδρυτή της Nvidia. Στη δημόσια συζήτηση παρενέβη τη Δευτέρα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στον Λευκό Οίκο, αναφέροντας ότι είχε συνομιλήσει νωρίτερα με τον Χουάνγκ «απλώς για να δει αν είναι καλά».

Ο διευθύνων σύμβουλος των Tesla, SpaceX και xAI, Έλον Μασκ, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στο πρόσωπο του Χουάνγκ, ενώ αναδημοσίευσε ανάρτηση του Σον Μαγκουάιρ, εταίρου της Sequoia Capital.

Με πληροφορίες από: enikos.gr