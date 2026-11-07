Ο καβγάς σε κινηματογράφο της Ινδίας για γυαλιά Meta έγινε viral

Ένας άνδρας στην Ινδία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονου διαπληκτισμού με υπαλλήλους κινηματογράφου, όταν του απαγορεύτηκε η είσοδος στην αίθουσα προβολής. Ο λόγος της απαγόρευσης ήταν ότι φορούσε έξυπνα γυαλιά Meta, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα. Η αντιπαράθεση καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 5 Νοεμβρίου και έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Η απαγόρευση εισόδου και τα Meta Glasses

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε αίθουσα της αλυσίδας κινηματογράφων PVR στην Ινδία, όπου ο άνδρας είχε φτάσει για να παρακολουθήσει μια ταινία. Ωστόσο, οι υπάλληλοι ασφαλείας του απαγόρευσαν την είσοδο, επικαλούμενοι την πολιτική του κινηματογράφου σχετικά με τη χρήση συσκευών καταγραφής. Συγκεκριμένα, ο άνδρας φορούσε Meta Glasses, τα οποία είναι γνωστό ότι διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα.

Αυτή η απλή επίσκεψη στον κινηματογράφο μετατράπηκε σε μια έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο άνδρας δεν δέχτηκε την απαγόρευση. Η συζήτηση, η οποία διήρκεσε περίπου δύο λεπτά, καταγράφηκε και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και σχολιασμό από τους χρήστες.

Οι διαφωνίες του άνδρα

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο άνδρας προσπάθησε να εξηγήσει στους υπαλλήλους τους λόγους για τους οποίους φορούσε τα συγκεκριμένα γυαλιά. Επέμεινε ότι τα Meta Glasses που φορούσε είχαν διορθωτικούς φακούς και ότι του ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει την ταινία χωρίς αυτά, καθώς αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς του λόγω προβλήματος όρασης.

Επιπλέον, ο άνδρας υποστήριξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να καταγράψει την ταινία. Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, ανέφερε ότι, αν ήθελε πραγματικά να βιντεοσκοπήσει την προβολή, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο επιτρέπεται να έχει μαζί του εντός της αίθουσας. Οι εξηγήσεις του, ωστόσο, δεν φάνηκαν να πείθουν τους υπαλλήλους.

Η στάση των υπαλλήλων και οι κανονισμοί

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι του κινηματογράφου παρέμειναν αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Επέμειναν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν καμία εξαίρεση, καθώς η πολιτική του κινηματογράφου απαγορεύει ρητά την είσοδο με γυαλιά που διαθέτουν κάμερα. Τόνισαν μάλιστα ότι ο σχετικός περιορισμός αναφερόταν στους όρους που εμφανίζονται κατά την αγορά του εισιτηρίου, καθώς και σε σχετικό πανό που βρισκόταν έξω από την αίθουσα.

Προκειμένου να βρεθεί μια λύση, οι υπάλληλοι πρότειναν στον άνδρα να αφήσει προσωρινά τα γυαλιά του στο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει κανονικά την ταινία. Ωστόσο, ο άνδρας συνέχισε να επιμένει ότι δεν ήταν λογικό να του απαγορεύεται η είσοδος για γυαλιά που χρειαζόταν για την όρασή του. Οι υπάλληλοι, από την πλευρά τους, ξεκαθάρισαν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να παραβιάσουν τους κανονισμούς της επιχείρησης.

Η λεπτομέρεια που προκάλεσε σχόλια στα social media

Το βίντεο της αντιπαράθεσης απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προκάλεσε εκτεταμένο σχολιασμό εξαιτίας μιας συγκεκριμένης λεπτομέρειας. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής του διαπληκτισμού, ο ίδιος ο άνδρας φαίνεται να φοράει τα Meta Glasses για τα οποία διαμαρτύρεται ότι δεν του επιτρέπουν να εισέλθει στην αίθουσα. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία που σχολιάστηκαν από τους χρήστες των social media.

Οι αντιδράσεις των χρηστών

Η ανάρτηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και διαίρεσε το κοινό. Αρκετοί χρήστες θεώρησαν ότι ο άνδρας θα έπρεπε να σεβαστεί τον κανονισμό του κινηματογράφου, ειδικά από τη στιγμή που είχε ενημερωθεί για την απαγόρευση. Υποστήριξαν ότι οι κανόνες είναι για να τηρούνται, ανεξαρτήτως προσωπικών αναγκών.

Από την άλλη πλευρά, ένα σημαντικό μέρος των σχολιαστών στάθηκε στο επιχείρημα του άνδρα σχετικά με τους διορθωτικούς φακούς. Αυτοί οι χρήστες αναρωτήθηκαν αν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση ή ειδική πρόβλεψη για όσους χρειάζονται τα συγκεκριμένα γυαλιά για να βλέπουν, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τους για οπτική διόρθωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta