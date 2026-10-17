Φεράρι αξίας άνω των 300.000 ευρώ εγκλωβίστηκε σε στενό της Σεβίλλης

Μια Ferrari Roma Spider, με πορτογαλικές πινακίδες κυκλοφορίας, βρέθηκε πρόσφατα εγκλωβισμένη σε ένα στενό δρομάκι της παλιάς πόλης της Σεβίλλης, στην Ισπανία. Ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος χρειάστηκε την καθοδήγηση περαστικών για να καταφέρει να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελιγμούς και να απεγκλωβιστεί από τη δύσκολη θέση. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, προσέλκυσε την προσοχή και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η περιπέτεια της Ferrari στους στενούς δρόμους της Σεβίλλης

Το εντυπωσιακό κόκκινο σπορ αυτοκίνητο, μια Ferrari Roma Spider, αποδείχθηκε λιγότερο ευέλικτο από όσο θα ήθελε ο οδηγός του στα στενά της παλιάς πόλης της Σεβίλλης. Η αξία του συγκεκριμένου μοντέλου ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, καθιστώντας την οποιαδήποτε πιθανή ζημιά ιδιαίτερα δαπανηρή.

Το αμάξωμα της Ferrari Roma Spider έχει πλάτος περίπου 1,97 μέτρα. Αυτές οι διαστάσεις δεν βοήθησαν ιδιαίτερα τον οδηγό όταν ο δρόμος άρχισε να στενεύει ανάμεσα στα κτίρια και τα πεζοδρόμια της ιστορικής πόλης, οδηγώντας στον εγκλωβισμό του οχήματος κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου ελιγμού.

Πλήθος περαστικών συγκεντρώθηκε γύρω από το αυτοκίνητο για να παρακολουθήσει το συμβάν, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Το σημείο του συμβάντος και οι δύσκολοι ελιγμοί

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Bamberg, στη συμβολή της με την οδό Argote de Molina, μια περιοχή που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Σεβίλλης. Η επιλογή αυτής της διαδρομής αποδείχθηκε προβληματική για το πολυτελές όχημα.

Ο οδηγός της Ferrari προσπάθησε να στρίψει αριστερά, ωστόσο ο περιορισμένος χώρος τον ανάγκασε να κάνει αλλεπάλληλους ελιγμούς. Κινούνταν μπρος και πίσω με ιδιαίτερη προσοχή, προσπαθώντας να βρει τον τρόπο να περάσει χωρίς να προκαλέσει ζημιές στο ακριβό αμάξωμα.

Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, ένας περαστικός πλησίασε τον οδηγό για να τον καθοδηγήσει. Του υπέδειξε πόσο περιθώριο είχε, ώστε να αποφύγει την επαφή με τους τοίχους των κτιρίων και να καταφέρει να απεγκλωβιστεί από το στενό σημείο.

Η πρόσβαση στην περιοχή και η πιθανή αιτία

Το συγκεκριμένο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό βρίσκεται σε μια περιοχή της Σεβίλλης όπου η πρόσβαση οχημάτων είναι περιορισμένη. Δεν είναι γνωστό υπό ποιες συνθήκες η Ferrari εισήλθε σε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος δεν ενδείκνυται για οχήματα τέτοιων διαστάσεων.

Λογικά, η είσοδος του αυτοκινήτου σε έναν τόσο στενό δρόμο μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη καθοδήγηση από το σύστημα πλοήγησης (GPS). Η επιλογή της διαδρομής από το GPS ενδεχομένως να μην έλαβε υπόψη τις ιδιαίτερες διαστάσεις του οχήματος και τους περιορισμούς της περιοχής.

Οι αντιδράσεις και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η περιπέτεια της Ferrari στη Σεβίλλη δεν άφησε ασυγκίνητους τους χρήστες των social media, οι οποίοι σχολίασαν εκτενώς το βίντεο που κυκλοφόρησε. Κάποιοι από αυτούς αναρωτήθηκαν αν το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο, ενώ άλλοι στάθηκαν στην καταλληλότητα του οχήματος για τέτοιου είδους δρόμους.

Ένας χρήστης σχολίασε με χιούμορ ότι «Αυτό δεν θα συνέβαινε με ένα Twingo», υπογραμμίζοντας τη δυσκολία που αντιμετώπισε ο οδηγός με το μεγάλο σπορ αυτοκίνητο. Ένας άλλος χρήστης επεσήμανε πως το πρόβλημα δεν ήταν το ίδιο το αυτοκίνητο, αλλά η έλλειψη ενός καλού οδηγού για τις συγκεκριμένες συνθήκες οδήγησης.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν επίσης το άγχος που θα προκαλούσε και μόνο η σκέψη μιας γρατζουνιάς σε ένα τόσο ακριβό αμάξωμα, η αξία του οποίου ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Η πιθανότητα ζημιάς σε ένα τέτοιο όχημα ήταν ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης στα σχόλια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta