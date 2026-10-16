Η πορεία του Παναγιώτη Γκιώνη στο ευρωπαϊκό ατομικών σταμάτησε στη φάση των «16»

Στη φάση των «16» διακόπηκε η θετικότατη πορεία του Παναγιώτη Γκιώνη στο απλό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ατομικών αγωνισμάτων, που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Σουηδό Άντον Σέλμπεργκ, ο οποίος αποδείχθηκε αξεπέραστο εμπόδιο. Η ήττα με 4-0 σετ οδήγησε τον Γκιώνη να πλασαριστεί στις τιμητικές θέσεις 9-16 της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση με τον Σέλμπεργκ

Ο αγώνας για την είσοδο στα προημιτελικά διεξήχθη το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου. Ο Σουηδός Άντον Σέλμπεργκ, ο οποίος ήταν το 6ο φαβορί του αγωνίσματος, επικράτησε του Παναγιώτη Γκιώνη, ο οποίος ήταν το νούμερο 46 στα seeding του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση έληξε με 4-0 σετ υπέρ του Σουηδού αθλητή.

Ο Σέλμπεργκ, ένας αθλητής παγκόσμιας κλάσης, έδειξε μεγάλη ευστοχία στις επιθέσεις του από το 1ο σετ, δημιουργώντας γρήγορα διαφορά 7-2. Παρά την προσπάθεια του Γκιώνη να απαντήσει, ο Σουηδός διατήρησε το προβάδισμα. Στο 2ο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε με 7-5, έχοντας την ευκαιρία για ισοφάριση, αλλά δεν αξιοποίησε τα σερβίς του και έχασε κρίσιμα forehand σπιν, με αποτέλεσμα το σετ να καταλήξει οριακά στον Σέλμπεργκ, ο οποίος τονώθηκε ψυχολογικά αποτρέποντας την ισοφάριση.

Το μομέντουμ του αγώνα πέρασε στον Σέλμπεργκ, ο οποίος με σπιν σε διάφορα σημεία του τραπεζιού δημιούργησε ξανά διαφορά. Ο Γκιώνης κατάφερε να μειώσει στον πόντο (8-7), όμως στα ράλι ο Σουηδός διατήρησε το πλεονέκτημα, φτάνοντας στην επικράτηση με 4-0 σετ.

Η πορεία του Γκιώνη και οι στόχοι

Η παρουσία του Παναγιώτη Γκιώνη στη Λιουμπλιάνα σηματοδοτεί τους πρώτους του διεθνείς ατομικούς αγώνες από το φετινό καλοκαίρι, όταν έλαβε την οριστική απόφαση να διεκδικήσει την 7η ολυμπιακή συμμετοχή του. Τα αποτελέσματα και η τεράστια προσπάθειά του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα απέδειξαν ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Πέρα από την τιμητική θέση στις «16» καλύτερους, ο Έλληνας αθλητής εξασφάλισε την παρουσία του στο προσεχές παγκόσμιο πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων. Επιπλέον, θα ωφεληθεί βαθμολογικά για τους πίνακες αξιολόγησης, γεγονότα που αποτελούν ενθαρρυντικά σημάδια για τη συνέχεια του δρόμου του προς τον μεγάλο στόχο που έχει θέσει.

Προηγουμένως, το βράδυ της Πέμπτης, ο Παναγιώτης Γκιώνης είχε ξεπεράσει εύκολα το εμπόδιο του Ιταλού Ματέο Μούτι. Ωστόσο, την Παρασκευή, ο βαθμός δυσκολίας ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερος, δεδομένης της κλάσης του Σέλμπεργκ.

Η ελληνική παρουσία στη Λιουμπλιάνα

Με τον αγώνα του Γκιώνη ολοκληρώθηκε γενικά η ελληνική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Λιουμπλιάνα. Η ελληνική αποστολή είχε και άλλα θετικά αποτελέσματα, πέρα από την πορεία του Γκιώνη.

Συγκεκριμένα, οι Κατερίνα Τόλιου και Ιωάννα Γερασιμάτου κατάφεραν να εισέλθουν στο κυρίως ταμπλό του διπλού γυναικών, πλασάροντας εν τέλει στις θέσεις 17-32. Αντίστοιχα, η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, με συμπαίκτρια τη Βουλγάρα Τσβετελίνα Γκεοργκίεβα, επίσης έφτασε στο κυρίως ταμπλό του διπλού γυναικών, καταλαμβάνοντας τις ίδιες θέσεις (17-32).

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος και ο Γιώργος Σταματούρος διεκδίκησαν την πρόκριση από τα προκριματικά γκρουπ των αγωνισμάτων τους. Στην ελληνική αποστολή συμμετείχε και ο 21χρονος Αλέξανδρος Μαδέσης, ο οποίος απέκτησε πολύτιμη νέα εμπειρία από τη διοργάνωση.

Οι προπονητές και η εμπειρία

Το τιμ των ομοσπονδιακών προπονητών ήταν παρόν για να υποστηρίξει τους Έλληνες αθλητές. Ο Κώστας Βατσακλής κάθισε στον πάγκο για τον Παναγιώτη Γκιώνη μέχρι το τέλος της ελληνικής παρουσίας στο πρωτάθλημα. Στο κοουτσάρισμα συμμετείχε επίσης και ο Χρήστος Λάμης, προσφέροντας την υποστήριξή του.

Η συμμετοχή σε ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προσφέρει σημαντική εμπειρία στους αθλητές, ειδικά στους νεότερους, όπως ο Αλέξανδρος Μαδέσης, ενισχύοντας την αγωνιστική τους εξέλιξη και προετοιμασία για μελλοντικές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta