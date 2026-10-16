Η Χετάφε ενδιαφέρεται για τον Τζέιντον Σάντσο, με υψηλές απαιτήσεις από τον Άγγλο

Ο Τζέιντον Σάντσο, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός που στο παρελθόν αποτελούσε διακαή πόθο για πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι. Η Χετάφε φέρεται να ενδιαφέρεται σοβαρά για την απόκτησή του, με τον πρόεδρό της, Άνχελ Τόρες, να επιβεβαιώνει τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη, οι οποίες φτάνουν τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για την ισπανική ομάδα, η οποία αναζητά τρόπους να τον εντάξει στο δυναμικό της, τηρώντας παράλληλα τους αυστηρούς κανονισμούς της La Liga.

Το ενδιαφέρον της Χετάφε

Ο πρόεδρος της Χετάφε, Άνχελ Τόρες, παραδέχτηκε ανοιχτά το ενδιαφέρον της ομάδας του για την απόκτηση του Βρετανού εξτρέμ, Τζέιντον Σάντσο. Ο Τόρες δήλωσε συγκεκριμένα: «Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον Σάντσο, όπως ήμασταν και πριν από τρεις ή τέσσερις μήνες», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική προσπάθεια της ισπανικής ομάδας να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Ο ισχυρός άντρας των Μαδριλένων πρόσθεσε πως ο Ντάνι Παρέχο θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μία ακόμη επιλογή για την ομάδα, πέραν του Σάντσο. Αναφορικά με τις εξελίξεις, ο πρόεδρος της Χετάφε ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ολοκληρωθούν ή όχι. Υπενθυμίζεται ότι η Χετάφε πρόσφατα απέκτησε και τον Ντάνι Καρβαχάλ.

Οι απαιτήσεις του Άγγλου μεσοεπιθετικού

Οι οικονομικές απαιτήσεις του Άγγλου ποδοσφαιριστή είναι αρκετά υψηλές, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα που παρακολουθούν την υπόθεση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο Τζέιντον Σάντσο αξιώνει το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση, ένα ποσό που καθιστά την απόκτησή του μια δύσκολη υπόθεση για πολλούς συλλόγους.

Αυτή η απαίτηση δημιουργεί μια σημαντική πρόκληση για τον πρόεδρο Τόρες και τη διοίκηση της Χετάφε. Ο Τόρες ψάχνει ενεργά τρόπο να εντάξει τον παίκτη στο δυναμικό της ομάδας του, χωρίς ωστόσο να προκληθεί πρόβλημα με τους αυστηρούς κανονισμούς οικονομικού «fair play» που θέτει η La Liga για τις ομάδες της.

Η πορεία του Τζέιντον Σάντσο

Ο Τζέιντον Σάντσο, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούνταν ένας από τους πλέον περιζήτητους ποδοσφαιριστές και διακαής πόθος για τη μισή Ευρώπη, βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας εδώ και αρκετούς μήνες. Έχοντας φτάσει μέσα Οκτωβρίου, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός παραμένει ελεύθερος, μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Η κατάσταση αυτή τον έχει αφήσει δίχως ποδοσφαιρική στέγη μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε καταφέρει να ξεχωρίσει με τις επιδόσεις του, καθιστώντας τον έναν από τους πιο ταλαντούχους παίκτες στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή.

Η περσινή σεζόν στην Άστον Βίλα

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής προέρχεται από μία σεζόν κατά την οποία αγωνίστηκε ως δανεικός στην Άστον Βίλα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα του Ουνάι Έμερι, ο Σάντσο είχε μια αξιοσημείωτη συνεισφορά, καθώς μέτρησε ένα γκολ και τρεις ασίστ σε συνολικά 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Επιπλέον, ο Τζέιντον Σάντσο είχε την ευκαιρία να κατακτήσει το Europa League με τους «Βίλανς», προσθέτοντας έναν σημαντικό τίτλο στην τροπαιοθήκη του. Παρόλα αυτά, οι Βίλανς δεν «ψήθηκαν» να τον αποκτήσουν μόνιμα μετά το πέρας του δανεισμού του, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει εν συνεχεία δίχως ομάδα μέχρι και σήμερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta