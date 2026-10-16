Το BYD Shark DMO απέσπασε πέντε αστέρια στην αξιολόγηση του Euro NCAP

Το νέο pickup BYD Shark DMO απέσπασε την ανώτατη αξιολόγηση ασφάλειας των πέντε αστεριών από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP. Το μοντέλο κάνει αυτή την εβδομάδα το ντεμπούτο του στην ευρωπαϊκή αγορά, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Οι υψηλές βαθμολογίες που συγκέντρωσε σε βασικούς τομείς αξιολόγησης ενισχύουν τη θέση του τόσο ως πρακτικού επαγγελματικού οχήματος όσο και ως ελκυστικής επιλογής για όσους ακολουθούν έναν δραστήριο τρόπο ζωής.

Υψηλή βαθμολογία στην ασφάλεια

Ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP, γνωστός για τις αυστηρές αξιολογήσεις ασφάλειας οχημάτων, απένειμε στο BYD Shark DMO τη μέγιστη διάκριση των πέντε αστεριών. Αυτή η αξιολόγηση υπογραμμίζει την προσήλωση του κατασκευαστή στην παροχή υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας για τους επιβάτες και τους χρήστες του δρόμου.

Ειδικότερα, το μοντέλο συγκέντρωσε εντυπωσιακές βαθμολογίες στους τομείς προστασίας των επιβατών. Για την προστασία των ενηλίκων επιβατών, το BYD Shark DMO έλαβε ποσοστό 82%, ενώ στην προστασία των παιδιών, η βαθμολογία ανήλθε στο 86%. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παθητικής ασφάλειας του οχήματος.

Συστήματα υποβοήθησης και προστασία ευάλωτων χρηστών

Πέρα από την προστασία των επιβατών, η αξιολόγηση του Euro NCAP περιέλαβε και την ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, καθώς και τα συστήματα υποβοήθησης της ασφάλειας. Σε αυτούς τους τομείς, το BYD Shark DMO επέδειξε επίσης αξιοσημείωτες επιδόσεις, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη εικόνα ασφάλειας.

Στην κατηγορία «Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου», το pickup συγκέντρωσε βαθμολογία 74%. Το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης του SHARK αντέδρασε αποτελεσματικά σε περιπτώσεις με ποδηλάτες και ικανοποιητικά σε περιπτώσεις με μοτοσικλετιστές, δείχνοντας την ικανότητά του να προλαμβάνει ή να μετριώνει τις συνέπειες πιθανών συγκρούσεων. Τέλος, στην κατηγορία «Safety Assist», που αφορά τα συστήματα υποβοήθησης της ασφάλειας, το μοντέλο απέσπασε μια υψηλή βαθμολογία 87%.

Το υβριδικό σύστημα κίνησης DMO

Το BYD Shark DMO δεν διακρίνεται μόνο για την ασφάλειά του, αλλά και για το προηγμένο σύστημα κίνησης Super Hybrid DMO που ενσωματώνει. Αυτό το υβριδικό σύστημα περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν για κάθε άξονα, οι οποίοι συνεργάζονται με έναν βενζινοκινητήρα για βέλτιστη απόδοση και οικονομία.

Συγκεκριμένα, ο ηλεκτροκινητήρας που είναι τοποθετημένος στον εμπρός άξονα αποδίδει ισχύ 231 ίππους και ροπή 310 Nm. Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα προσφέρει επιπλέον ισχύ 204 ίππους και ροπή 340 Nm. Η συνδυαστική μέγιστη ισχύς του συστήματος φτάνει τους 436 ίππους, με συνολική ροπή 650 Nm. Αυτή η ισχύς επιτρέπει στο SHARK να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις.

Μπαταρία και αυτονομία

Ένα κεντρικό στοιχείο του υβριδικού συστήματος είναι η Blade Battery, η οποία έχει χωρητικότητα 32,2 kWh. Η μπαταρία αυτή ενσωματώνει την τεχνολογία Cell-to-Chassis, η οποία παρέχει πρόσθετη προστασία και ενισχύει τη δομική ακεραιότητα του οχήματος, συμβάλλοντας στην ασφάλεια.

Η Blade Battery συνεργάζεται αρμονικά με τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα των 1,5 λίτρων. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών προσφέρει στο BYD Shark DMO μια εντυπωσιακή συνδυασμένη αυτονομία 675 χιλιομέτρων, όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το ρεζερβουάρ γεμάτο. Αυτό καθιστά το μοντέλο ιδανικό για μακρινές διαδρομές και απαιτητική χρήση, χωρίς την ανάγκη συχνών ανεφοδιασμών.

Με πληροφορίες από: Topontiki