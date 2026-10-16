Η Ιαπωνία αντιμέτωπη με την προοπτική ενός κοινού επωνύμου για όλους τους πολίτες

Νέα επιστημονική μελέτη στην Ιαπωνία προβλέπει ότι όλοι οι πολίτες της χώρας ενδέχεται να φέρουν το ίδιο επώνυμο σε περίπου 500 χρόνια από σήμερα. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην περίπτωση που δεν επιτραπεί στα παντρεμένα ζευγάρια να διατηρούν τα δικά τους επίθετα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Αστικό Κώδικα. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου της χώρας, το οποίο χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα και απαιτεί προσαρμογή στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες.

Η μελέτη και η πρόβλεψη για το επώνυμο «Σάτο»

Η επιστημονική έρευνα, η οποία διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του Χιρόσι Γιοσίντα, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Tohoku, προέβλεψε ότι εάν η Ιαπωνία συνεχίσει να επιβάλλει την επιλογή ενός κοινού επωνύμου στα ζευγάρια, κάθε πολίτης της χώρας θα ονομάζεται «Σάτο» έως το έτος 2531. Αυτή η πρόβλεψη έρχεται να αναδείξει τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του σημερινού συστήματος στην κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα.

Ο καθηγητής Γιοσίντα σχολίασε σχετικά με την προοπτική αυτή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αν όλοι γίνουν Σάτο, μπορεί να χρειαστεί να μας αποκαλούν με τα μικρά μας ονόματα ή με αριθμούς». Τόνισε επίσης ότι η μελέτη του βασίζεται σε προσεκτικές μαθηματικές υποθέσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να υπογραμμίσουν τις συνέπειες του ισχύοντος νομικού πλαισίου στην κοινωνία της Ιαπωνίας.

Η κυριαρχία του επωνύμου «Σάτο»

Το επώνυμο «Σάτο» κατέχει ήδη την πρώτη θέση μεταξύ των ιαπωνικών επωνύμων, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 1,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Το επώνυμο «Σουζούκι» ακολουθεί στη δεύτερη θέση, γεγονός που υποδηλώνει την επικράτηση λίγων επωνύμων στον ιαπωνικό πληθυσμό.

Οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας έδειξαν ότι η αναλογία των ατόμων που φέρουν το όνομα Σάτο αυξήθηκε κατά 1,0083 φορές μέσα σε ένα μόλις έτος, από το 2022 έως το 2023. Εάν αυτός ο ρυθμός αύξησης διατηρηθεί σταθερός και αμετάβλητος, εκτιμάται ότι το μισό της χώρας θα φέρει το επώνυμο «Σάτο» μέχρι το 2446, ενώ το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 100% του πληθυσμού το 2531.

Ο ισχύων Αστικός Κώδικας και οι επιπτώσεις του

Στην Ιαπωνία, τα ζευγάρια υποχρεούνται από το νόμο να επιλέγουν ένα κοινό επώνυμο κατά τον γάμο τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε ποσοστό περίπου 95% των περιπτώσεων, οι γυναίκες είναι αυτές που αλλάζουν το δικό τους επώνυμο για να υιοθετήσουν αυτό του συζύγου τους, μια πρακτική που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες.

Παρόλο που η κυβέρνηση επιτρέπει την αναγραφή του πατρικού ονόματος δίπλα στο συζυγικό σε επίσημα έγγραφα, όπως διαβατήρια και άδειες οδήγησης, η Ιαπωνία παραμένει η μοναδική χώρα στον κόσμο που απαιτεί από τους συζύγους να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα μετά την τέλεση του γάμου, διαφοροποιούμενη έτσι από τις διεθνείς πρακτικές.

Αντιδράσεις και εναλλακτικά σενάρια

Από την πλευρά τους, συντηρητικά μέλη του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) έχουν εκφράσει την άποψη ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή της νομοθεσίας, η οποία θα επέτρεπε διαφορετικά επώνυμα, θα μπορούσε να υπονομεύσει την οικογενειακή ενότητα. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι μια τέτοια αλλαγή θα προκαλούσε σύγχυση στα παιδιά, όσον αφορά την ταυτότητα της οικογένειάς τους και την κληρονομιά των ονομάτων.

Ωστόσο, η μελέτη παρουσιάζει και ένα εναλλακτικό σενάριο, το οποίο εξετάζει την περίπτωση που επιτραπεί η διατήρηση διαφορετικών επιθέτων από τους συζύγους. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το 2531 μόλις το 7,96% του πληθυσμού θα ονομάζεται Σάτο, γεγονός που θα διασώσει την πολιτιστική και οικογενειακή κληρονομιά της χώρας από την ομοιομορφία και θα διατηρήσει την ποικιλομορφία των επωνύμων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta