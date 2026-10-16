Παρελθόν από τη Βαλένθια ο Γιακούμπα Σίμα

Ο Γιακούμπα Σίμα αποτελεί πλέον παρελθόν από την ομάδα μπάσκετ της Βαλένθια. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κοινή συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του Ισπανού διεθνή σέντερ. Η συμφωνία αυτή έρχεται πριν από την κανονική λήξη της συνεργασίας τους, η οποία προβλεπόταν για το τέλος της σεζόν 2027-28.

Η κοινή απόφαση για τη λύση του συμβολαίου

Η αποχώρηση του Γιακούμπα Σίμα από τη Βαλένθια επισημοποιήθηκε έπειτα από κοινή απόφαση των δύο πλευρών. Το συμβόλαιο που δέσμευε τον παίκτη με τον ισπανικό σύλλογο είχε διάρκεια μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2027-28.

Παρόλα αυτά, η Βαλένθια και ο Ισπανός διεθνής σέντερ συμφώνησαν από κοινού να τερματίσουν τη συνεργασία τους πρόωρα. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος της θητείας του Σίμα στην πρώτη ανδρική ομάδα του συλλόγου.

Η πορεία του Σίμα με τη φανέλα της Βαλένθια

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην πρώτη ομάδα της Βαλένθια, ο Γιακούμπα Σίμα αγωνίστηκε σε συνολικά 32 αναμετρήσεις. Σε αυτές τις συμμετοχές, ο παίκτης κατέγραψε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την απόδοσή του.

Πιο αναλυτικά, ο Σίμα είχε μέσο όρο 3.5 πόντους ανά αγώνα και 1.9 ριμπάουντ. Η συνολική του αποτίμηση σε αυτούς τους αγώνες ανήλθε σε 2.7 μονάδες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η συμμετοχή στην προετοιμασία και το Super Cup

Ο Γιακούμπα Σίμα συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η παρουσία του ήταν ενεργή στις αρχικές φάσεις της σεζόν, πριν την οριστική λύση του συμβολαίου του με τον ισπανικό σύλλογο.

Επιπλέον, ο Ισπανός σέντερ αγωνίστηκε στον ημιτελικό του Endesa Super Cup. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Σίμα συνέβαλε με 4 πόντους και 2 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του στο παρκέ κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης.

Ευχαριστίες και ευχές από τον σύλλογο

Μετά την οριστικοποίηση της αποχώρησης, η Βαλένθια εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Γιακούμπα Σίμα. Ο σύλλογος αναγνώρισε τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά που επέδειξε ο παίκτης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του στην επαγγελματική ομάδα.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Βαλένθια ευχήθηκε στον Γιακούμπα Σίμα ό,τι καλύτερο για το μέλλον του. Οι ευχές του συλλόγου αφορούν τόσο την επαγγελματική του πορεία όσο και την προσωπική του ζωή, σηματοδοτώντας ένα φιλικό κλείσιμο της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta