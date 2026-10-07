Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη στάση της Ζεντάγια απέναντι στην Μπριζίτ Μακρόν

Η γνωστή ηθοποιός Ζεντάγια βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από τη συνάντησή της με την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της επίδειξης της Louis Vuitton στο Παρίσι. Η στάση της ηθοποιού, η οποία παρέμεινε καθιστή όταν η Μπριζίτ Μακρόν την πλησίασε για να τη χαιρετήσει, πυροδότησε ποικίλες αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια από μερίδα χρηστών του διαδικτύου.

Το στιγμιότυπο που προκάλεσε συζητήσεις

Η συνάντηση καταγράφηκε σε βίντεο από το Paris Match και δημοσιεύτηκε, αναδεικνύοντας το επίμαχο στιγμιότυπο. Η επίδειξη μόδας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, στο ιστορικό Λούβρο. Η Μπριζίτ Μακρόν πλησίασε τη Ζεντάγια, η οποία καθόταν στην πρώτη σειρά των καλεσμένων, με σκοπό να την χαιρετήσει.

Η ηθοποιός ανταποκρίθηκε στον χαιρετισμό, λέγοντας «γεια σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω», και της έδωσε το χέρι της. Ωστόσο, η Ζεντάγια παρέμεινε καθιστή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύντομης αυτής αλληλεπίδρασης, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τις μετέπειτα αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Η συγκεκριμένη σκηνή προκάλεσε άμεσα μια θύελλα σχολίων και συζητήσεων στο διαδίκτυο. Μια μερίδα χρηστών εξέφρασε την άποψη ότι η Ζεντάγια όφειλε να σηκωθεί από τη θέση της προκειμένου να ανταποδώσει τον χαιρετισμό της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας. Αυτοί οι χρήστες έκαναν λόγο για έλλειψη ευγένειας και καλών τρόπων εκ μέρους της ηθοποιού.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και αρκετοί χρήστες που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη Ζεντάγια. Υποστήριξαν ότι η στάση της δεν ήταν προσβλητική και ότι η κριτική που δεχόταν ήταν υπερβολική και αδικαιολόγητη, δεδομένων των συνθηκών της συνάντησης.

Οι επικριτές της στάσης της Ζεντάγια

Η επιλογή της Ζεντάγια να παραμείνει καθιστή σχολιάστηκε έντονα από πολλούς χρήστες των social media. Ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπώ τη Ζεντάγια, αλλά αυτό δείχνει έλλειψη καλών τρόπων», τονίζοντας ότι αποτελεί θέμα ευγένειας το να σηκώνεται κανείς όταν χαιρετά ένα άτομο που στέκεται όρθιο μπροστά του. Παρόμοια σχόλια διατυπώθηκαν και από άλλους χρήστες.

Στο ίδιο κλίμα, ένας άλλος χρήστης σχολίασε με επικριτικό ύφος: «Κορίτσι μου, την επόμενη φορά τουλάχιστον σήκω», ενώ ένας τρίτος υπογράμμισε πως «το να χαιρετάς την Πρώτη Κυρία είναι απλώς θέμα ευγένειας και καλών τρόπων». Το γαλλικό Public κατέγραψε επίσης τις απορίες των χρηστών σχετικά με την απόφαση της ηθοποιού να μη σηκωθεί, εκτιμώντας παράλληλα ότι η Ζεντάγια ενδέχεται να αιφνιδιάστηκε από την προσέγγιση της Μπριζίτ Μακρόν ή να μην την αναγνώρισε.

Οι υποστηρικτές της ηθοποιού

Παρά τις έντονες επικρίσεις, υπήρξαν και πολλοί που θεώρησαν την κριτική υπερβολική. Αυτοί οι χρήστες υποστήριξαν ότι η Ζεντάγια δεν είχε λόγο να σηκωθεί βιαστικά από τη θέση της, δεδομένου ότι επρόκειτο για μια σύντομη και αυθόρμητη συνάντηση. Τόνισαν ότι το περιστατικό δεν είχε ιδιαίτερη σημασία και δεν δικαιολογούσε τόσο μεγάλη συζήτηση.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να σηκωθεί», εκφράζοντας την απορία του για τις απαιτήσεις ευγένειας σε αυτή την περίπτωση. Ένας άλλος χαρακτήρισε το περιστατικό ως κάτι χωρίς ιδιαίτερη σημασία, σημειώνοντας ότι μπορεί μεν να ήταν πιο ευγενικό να σηκωθεί, αλλά δεν πρόκειται για κάτι που δικαιολογεί τόσο μεγάλη συζήτηση και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki