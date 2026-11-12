Χριστούγεννα στην Αθήνα: Στις 24 Νοεμβρίου ανάβει το δέντρο των 21 μέτρων στο Σύνταγμα με τη Μαρίνα Σπανού και τον Γιώργο Λιανό

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα φετινά Χριστούγεννα με τη φωταγώγηση ενός εντυπωσιακού δέντρου ύψους 21 μέτρων στην πλατεία Συντάγματος. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 19:30, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, ενώ στη σκηνή θα ανέβει η Μαρίνα Σπανού μαζί με τους μουσικούς της.

Η φωταγώγηση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας θα ξεκινήσουν νωρίτερα, από τις 17:30, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 17:45 με τη Big Band του Δήμου Αθηναίων, δημιουργώντας μια εορταστική ατμόσφαιρα για τους παρευρισκόμενους.

Στη συνέχεια, στις 18:30, τη σκυτάλη θα πάρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, προσφέροντας μουσικές μελωδίες. Στις 19:00, η γνωστή καλλιτέχνιδα Μαρίνα Σπανού θα ανέβει στη σκηνή μαζί με τους μουσικούς της, ενώ ο Γιώργος Λιανός θα έχει την ευθύνη της παρουσίασης της βραδιάς.

Η κορύφωση της εκδήλωσης αναμένεται στις 19:30, οπότε και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες φωτάκια θα δώσουν από κοινού ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Λιανός και η Μαρίνα Σπανού.

Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα έλατο που προέρχεται από φυτώριο στις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης, ξεχωρίζει για το ύψος του, φτάνοντας τα 21 μέτρα. Πρόκειται για ένα από τα ψηλότερα δέντρα που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα για τις εορτές των Χριστουγέννων.

Ο στολισμός του δέντρου θα είναι πλούσιος και λαμπερός. Θα περιλαμβάνει κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά διακοσμητικά κατασκευασμένα από πλεξιγκλάς, καθώς και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια. Μια εντυπωσιακή γιορτινή γιρλάντα θα αγκαλιάζει τα κλαδιά του, προσδίδοντας επιπλέον λάμψη.

Ο στολισμός της πλατείας και των εμπορικών δρόμων

Πέρα από το κεντρικό δέντρο, ολόκληρη η πλατεία Συντάγματος θα μεταμορφωθεί σε ένα φωτεινό χριστουγεννιάτικο τοπίο. Συνολικά, θα τοποθετηθούν 21.000 μέτρα γιρλάντας, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 168.000 λαμπιόνια, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα.

Τον στολισμό της πλατείας θα συμπληρώνουν φωτεινά αστέρια και στεφάνια που θα κοσμούν τις κολώνες, καθώς και ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης, προσκαλώντας τους επισκέπτες να νιώσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Οι εορταστικές διακοσμήσεις δεν περιορίζονται μόνο στο Σύνταγμα.

Στον εμπορικό πεζόδρομο της Ερμού, θα τοποθετηθεί μια φωτεινή πύλη, η οποία θα πλαισιώνεται από καρυοθραύστες. Επιπλέον, γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια θα στολίσουν τον πεζόδρομο, προσφέροντας μια εορταστική εικόνα στους περαστικούς και τους καταναλωτές.

Ανανεωμένος εορταστικός φωτισμός και προσβασιμότητα

Ο φετινός σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις περιλαμβάνει έναν ανανεωμένο εορταστικό φωτισμό. Αυτός ο φωτισμός θα επεκταθεί σε πολλούς δρόμους και γειτονιές της πρωτεύουσας, με στόχο να δημιουργήσει μια ενιαία και λαμπερή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σε ολόκληρη την πόλη.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και για την προσβασιμότητα στην κεντρική εκδήλωση της φωταγώγησης. Η εκδήλωση της 24ης Νοεμβρίου θα προσφέρει παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Μαρία Βλάμη, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να απολαύσουν τη γιορτή.

Με πληροφορίες από: Topontiki