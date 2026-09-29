Βρετανίδα τουρίστρια έγινε viral μετά από παράπονα για τις τιμές ποτών στο Άουσβιτς

Μια 70χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων και αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Η γυναίκα, κατά την επίσκεψή της στο ιστορικό μνημείο του Άουσβιτς-Μπιρκενάου στην Πολωνία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την τιμή και την ποιότητα δύο ποτών που αγόρασε, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις από τους χρήστες. Το βίντεο της ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια προβολές, πριν ο λογαριασμός της γίνει ιδιωτικός.

Η ανάρτηση που έγινε viral

Η Lyn Pearman, από το Κεντ της Βρετανίας, ήταν η γυναίκα που δημοσίευσε το επίμαχο βίντεο με τίτλο «Prices at Auschwitz». Στην ανάρτησή της, η Pearman υποστήριξε ότι πλήρωσε συνολικά 9 λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 10,50 ευρώ, για ένα μικρό μπουκάλι λεμονάδα και ένα ακόμη ρόφημα. Η ίδια χαρακτήρισε την τιμή αυτή ως ιδιαίτερα υψηλή για τα προϊόντα που αγόρασε.

Στο βίντεο, η Βρετανίδα τουρίστρια έδειχνε ένα άδειο μπουκάλι, ενώ σχολίαζε αρνητικά την ποιότητα των ποτών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το strawberry smoothie που είχε παραγγείλει ήταν υπερβολικά νερωμένο. Επιπλέον, η λεμονάδα που αγόρασε η κόρη της φέρεται να είχε μια μυρωδιά που της θύμισε καθαριστικό τουαλέτας. Η Pearman, μάλιστα, συμβούλευσε τους μελλοντικούς επισκέπτες του Άουσβιτς να φέρνουν μαζί τους τα δικά τους ποτά. Αρχικά, είχε εκφράσει την επιθυμία να πιει καφέ, ωστόσο δεν υπήρχε διαθέσιμος ντεκαφεϊνέ ούτε εναλλακτικό γάλα.

Οι έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ανάρτηση της Lyn Pearman προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την άποψη ότι η κριτική της για τις τιμές των ποτών ήταν ακατάλληλη, δεδομένου του χαρακτήρα και της ιστορικής σημασίας του Άουσβιτς-Μπιρκενάου. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί μνημείο μνήμης και συνδέεται με τη μαζική δολοφονία περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Οι αντιδράσεις αυτές υπογράμμισαν την ευαισθησία του κοινού απέναντι σε θέματα που αφορούν ιστορικούς τόπους μνήμης και τα όρια της κριτικής σε τέτοια περιβάλλοντα. Η συζήτηση που προέκυψε επικεντρώθηκε στο αν είναι θεμιτό να γίνονται εμπορικές κριτικές σε έναν χώρο που συμβολίζει τόσο μεγάλο ανθρώπινο πόνο και απώλεια.

Η υπεράσπιση της τουρίστριας

Παρά την κατακραυγή που δέχτηκε, η Lyn Pearman υπερασπίστηκε τις δηλώσεις της, υποστηρίζοντας ότι το βίντεό της παρερμηνεύτηκε. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν ασέβησα στους Εβραίους ή στην Πολωνία», τονίζοντας ότι επισκέφθηκε το Άουσβιτς με σκοπό να αποδώσει φόρο τιμής και λόγω του προσωπικού της ενδιαφέροντος για τους ιστορικούς χώρους.

Σύμφωνα με την ίδια, «αν πληρώνεις για φαγητό ή ποτά οπουδήποτε, περιμένεις αυτό που πληρώνεις. Απλώς επειδή είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν κάνει καμία διαφορά». Η Pearman παραδέχτηκε επίσης ότι προσπαθούσε να εξηγήσει τη θέση της, αλλά τελικά «έσκαψε τον λάκκο της» περισσότερο, καθώς η αντίδραση που προκάλεσε ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά αναμένει.

Διευκρινίσεις για την τοποθεσία του καφέ

Σε ένα μεταγενέστερο βίντεο, η 70χρονη τουρίστρια προσπάθησε να διαχωρίσει το σημείο όπου αγόρασε τα ποτά από τον ίδιο τον χώρο του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης. «Κανείς δεν πέθανε στο καφέ. Κανείς δεν πέθανε εκεί. Κανείς δεν αεριοποιήθηκε εκεί», υποστήριξε η Pearman, εξηγώντας ότι το σημείο όπου προμηθεύτηκε τα ποτά βρισκόταν μακριά από την είσοδο του στρατοπέδου.

Σε ένα άλλο βίντεο, έθεσε επίσης το ερώτημα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο πωλούνται φαγητό και ποτά σε έναν χώρο που αποτελεί μνημείο. Το καφέ, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, βρίσκεται κοντά στο κέντρο εξυπηρέτησης επισκεπτών του Μουσείου Άουσβιτς-Μπιρκενάου και η λειτουργία του γίνεται από εξωτερικό πάροχο.

Το ιστορικό πλαίσιο του Άουσβιτς-Μπιρκενάου

Το Άουσβιτς-Μπιρκενάου, το οποίο επισκέφθηκε η Lyn Pearman, αποτελεί σήμερα ένα μουσείο και ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα των ναζιστικών εγκλημάτων. Η ιστορία του χώρου είναι συνδεδεμένη με τη φρικαλεότητα του Ολοκαυτώματος, καθώς το ναζιστικό καθεστώς δολοφόνησε εκεί περίπου 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν Εβραίοι, ενώ μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης περιλαμβάνονταν επίσης Πολωνοί, Ρομά και Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου. Το Μουσείο Άουσβιτς-Μπιρκενάου ιδρύθηκε το 194.

Με πληροφορίες από: Gazzetta