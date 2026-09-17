Η ψηφοφορία για τα νέα ευρώ: 5 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της έρευνας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διεξάγει δημόσια διαδικτυακή έρευνα για την επιλογή της νέας όψης των τραπεζογραμματίων ευρώ, καλώντας τους πολίτες να εκφράσουν τη γνώμη τους. Η έρευνα του Ευρωσυστήματος για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με μόλις πέντε ημέρες να απομένουν. Η ελληνική συμμετοχή κρίνεται ικανοποιητική, με περίπου 148.000 πολίτες να έχουν ήδη ψηφίσει μέχρι χθες, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διαδικασία επιλογής και η ελληνική συμμετοχή

Η ψηφοφορία για τη νέα εμφάνιση του ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη, με την έρευνα του Ευρωσυστήματος να ολοκληρώνεται σε πέντε ημέρες. Γραφίστες από όλη την Ευρώπη έχουν επανασχεδιάσει την πιθανή όψη των τραπεζογραμματίων, και μία από τις προτάσεις τους θα επιλεγεί ως το επόμενο σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τις δέκα προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ. Κάλεσε όλους τους Ευρωπαίους, και φυσικά τους Έλληνες πολίτες, να εκφράσουν τη γνώμη τους στο πλαίσιο διαδικτυακής έρευνας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Πώς θα ληφθεί η τελική απόφαση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα βασίσει την απόφασή του σε συνδυασμό διαφόρων στοιχείων. Αυτά περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού σχεδίου, την τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα δύο ερευνών. Η μία είναι η δημόσια διαδικτυακή έρευνα που θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 και η άλλη μια ξεχωριστή έρευνα με τις ίδιες ερωτήσεις, η οποία διενεργείται παράλληλα από ανεξάρτητη εταιρεία σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει ότι θα δημοσιεύσει μια έκθεση με τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών μόλις επιλεγεί η τελική πρόταση. Για αυτόν τον λόγο, η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια έρευνα θεωρείται σημαντική.

Ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός και η δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ

Οι δέκα προτάσεις σχεδίων προέκυψαν μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες. Από αυτούς, 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν συγκεκριμένες προτάσεις σχεδίων για ένα ή και για τα δύο θέματα που είχαν τεθεί.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι «τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο πληρωμής, καθώς αποτελούν μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης». Τόνισε επίσης ότι, χάρη στα σχέδιά τους που συνδυάζουν αισθητική και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Το διπλό ελληνικό ενδιαφέρον

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία έχει διπλό ενδιαφέρον. Καταρχάς, στα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας, ένα στοιχείο που συνδέει τα τραπεζογραμμάτια με την ελληνική κουλτούρα. Δεύτερον, το Σχέδιο Ε, μία από τις δέκα προτάσεις, έχει σχεδιαστεί από την Ελληνίδα Μυρσίνη Βαρδοπούλου, προσδίδοντας έτσι μια άμεση ελληνική εκπροσώπηση στον διαγωνισμό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr