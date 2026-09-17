Τραγωδία στη Γλυφάδα: Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Ποσειδώνος

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9/2026) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 02:00, αφήνοντας πίσω του ένα βαρύ απολογισμό.

Η στιγμή της τραγωδίας

Το πολύνεκρο δυστύχημα έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Καλυψούς, στην περιοχή της Γλυφάδας. Κάτω από αδιευκρίνιστες αιτίες, οι οποίες ερευνώνται μέχρι και αυτή την ώρα, ο οδηγός του ΙΧ οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Αποτέλεσμα της απώλειας ελέγχου ήταν το όχημα να καρφωθεί με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα διαχωριστικά κιγκλιδώματα ή σε μάντρα. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και σφοδρή που το αυτοκίνητο αναποδογύρισε και τουμπάρισε, μετατρέποντας την καμπίνα σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Ο τραγικός απολογισμός

Από τους πέντε επιβαίνοντες στο μοιραίο όχημα, τρία άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο. Δύο από τα θύματα ήταν ηλικίας 20 και 23 ετών. Οι 3 επιβαίνοντες υπέκυψαν στα τραύματά τους, λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι υπόλοιποι δύο επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο τραυματίες είναι 18 ετών. Όλοι οι επιβάτες διακομίστηκαν στο «Ασκληπιείο της Βούλας» από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο της τραγωδίας σήμανε άμεσα συναγερμός, κινητοποιώντας το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και ένα ειδικό διασωστικό όχημα, έσπευσαν για να συνδράμουν στο έργο της διάσωσης.

Από τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο όχημα, οι τρεις κατάφεραν να βγουν μόνοι τους στο δρόμο μετά την ανατροπή. Για τους υπόλοιπους δύο, στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το αυτοκίνητο είχε διαλυθεί και η καμπίνα του είχε παραμορφωθεί πλήρως.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης

Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που το αυτοκίνητο κυριολεκτικά διαλύθηκε, μετατρεπόμενο σε άμορφη μάζα σιδερικών. Συντρίμμια από το όχημα σκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 30 μέτρων γύρω από το σημείο του δυστυχήματος, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι ακριβείς αιτίες που οδήγησαν τον οδηγό στην απώλεια ελέγχου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Μια μαρτυρία από το σημείο

Σύμφωνα με την κατάθεση που έλαβαν οι αστυνομικοί, λίγα μόλις δευτερόλεπτα προτού το αυτοκίνητο βγει εκτός ελέγχου και σαρώσει το σημείο, ακριβώς εκεί στεκόταν μια κοπέλα. Η κοπέλα αυτή περίμενε ταξί, γεγονός που υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της στιγμής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit