Οι δάσκαλοι αντιδρούν στις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας για τις σχολικές δράσεις

Μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του προγραμματισμού τους, οι δάσκαλοι εκφράζουν την αντίδρασή τους. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία (Δ.Ο.Ε.) ζητά από την υπουργό να αποσύρει την απόφαση, κατηγορώντας το υπουργείο για μονομερείς ενέργειες.

Αντιδράσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία κατηγορεί το υπουργείο Παιδείας ότι, παρά τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας για ουσιαστικό διάλογο με τη Δ.Ο.Ε. αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση, το τελικό πλαίσιο θεσμοθετήθηκε για ακόμη μια φορά μονομερώς. Αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τους δασκάλους, παρακάμπτει τη διαδικασία διαβούλευσης που είχε υποσχεθεί.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η νέα απόφαση προκαλεί έναν πρωτοφανή διοικητικό και γραφειοκρατικό κυκεώνα. Αυτός ο κυκεώνας, όπως αναφέρουν, μετακυλίει αλλότριες ευθύνες στους/στις εκπαιδευτικούς, επιβαρύνοντάς τους με επιπλέον καθήκοντα που δεν συνάδουν με τον παιδαγωγικό τους ρόλο.

Οικονομικοί και γραφειοκρατικοί φραγμοί

Η νέα Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, ορθώνει σοβαρούς γραφειοκρατικούς και οικονομικούς φραγμούς στην πραγματοποίηση των σχολικών δράσεων. Αυτό συμβαίνει παρά τη διακηρυγμένη παιδαγωγική στόχευση της απόφασης για ένα «ανοιχτό, εξωστρεφές σχολείο».

Με τη σύσταση Τριμελών Επιτροπών, τις υποχρεωτικές εκθέσεις αξιολόγησης, τις καταχωρίσεις στο mySchool και τις πιεστικές προθεσμίες εγκρίσεων, η απόφαση επιβαρύνει τους/τις εκπαιδευτικούς με τεράστιο διοικητικό φόρτο. Αυτό το πρόσθετο βάρος δυσχεραίνει την οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων και δράσεων.

Η παράλειψη μέριμνας για τις οικογένειες

Οι δάσκαλοι επισημαίνουν ότι δεν λαμβάνεται, για μια ακόμη φορά, καμία μέριμνα για τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς περιορίζει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των μαθητών στις σχολικές δράσεις.

Την ώρα που η Πολιτεία όφειλε να εξασφαλίζει δωρεάν μετακινήσεις για όλα τα παιδιά, ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, η απουσία αυτής της μέριμνας δημιουργεί ανισότητες και αποκλείει μαθητές από σημαντικές παιδαγωγικές εμπειρίες.

Η παιδαγωγική αξία των σχολικών επισκέψεων

Ως εκπαιδευτικοί, αναγνωρίζουν τη μεγάλη παιδαγωγική αξία των σχολικών επισκέψεων και των δράσεων που πραγματοποιούνται έξω από τον χώρο του σχολείου. Τονίζουν τον ενισχυτικό ρόλο τους στα τελικά μαθησιακά αποτελέσματα και την ουσιαστική συμβολή τους στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.

Τις εντάσσουν σταθερά στη σχολική ζωή, γνωρίζοντας στην πράξη ότι η ουσιαστική μάθηση υπερβαίνει τα όρια της σχολικής αίθουσας. Ωστόσο, υπάρχει μια βαθιά αντίφαση ανάμεσα στη διακηρυγμένη παιδαγωγική στόχευση της νέας Υπουργικής Απόφασης για ένα «ανοιχτό, εξωστρεφές σχολείο» και στην πραγματικότητα που διαμορφώνει, δηλαδή τον πρωτοφανή διοικητικό και γραφειοκρατικό κυκεώνα.

Το αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας

Κατόπιν όλων αυτών, η Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών ζητά από τους Συλλόγους Διδασκόντων να περιοριστούν σε περιπάτους και γενικά εκπαιδευτικές επισκέψεις και διοργάνωση παιδαγωγικών δράσεων, χωρίς την αναγκαιότητα μεταφοράς με λεωφορείο.

Αυτή η οδηγία θα ισχύει ώσπου να υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων τους από το υπουργείο Παιδείας. Η Δ.Ο.Ε. επιδιώκει την απόσυρση της απόφασης και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα διευκολύνει και όχι θα δυσχεραίνει τις σχολικές δράσεις και επισκέψεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis