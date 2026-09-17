Η Megas Yeeros προχωρά σε νέα επένδυση 20 εκατ. ευρώ με στόχο την αμερικανική αγορά

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων Megas Yeeros σημειώνει την καλύτερη οικονομική χρήση της τελευταίας δεκαετίας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας ενός νέου επενδυτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ και έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αμερικανική αγορά.

Ο επικεφαλής της εταιρείας, Νίκος Λούστας, έχει μετατρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης της Megas Yeeros, επενδύοντας τόσο στην παραγωγική της παρουσία όσο και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της. Ο στόχος για την αμερικανική δραστηριότητα έχει πλέον τεθεί στα 25 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και νέος επενδυτικός κύκλος

Οι οικονομικές επιδόσεις της Megas Yeeros ενισχύουν τα επόμενα βήματα της εταιρείας. Η κερδοφορία της έχει καταγράψει άνοδο κατά περίπου 50%, γεγονός που συμβαίνει σε μια περίοδο όπου το κόστος των πρώτων υλών και οι ανατιμήσεις συνεχίζουν να ασκούν πίεση σε σημαντικό μέρος της βιομηχανίας τροφίμων.

Το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά την επένδυση των περίπου 20 εκατ. ευρώ, η οποία βρίσκεται στα σκαριά. Αυτή η επένδυση συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας και τις προοπτικές ανάπτυξης, τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό.

Στρατηγική επέκταση στην αμερικανική αγορά

Η αμερικανική αγορά έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τη διοίκηση της Megas Yeeros. Η εταιρεία έχει επενδύσει στην παραγωγική της παρουσία στις ΗΠΑ και στην επέκταση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει.

Η ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπει στην εταιρεία να περιορίσει την εξάρτησή της από την ελληνική κατανάλωση, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά και σε διαφορετικά κανάλια διανομής.

Νέα προϊόντα και αξιοποίηση της μεσογειακής διατροφής

Ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος της στρατηγικής της Megas Yeeros είναι το νέο προϊόν που δοκιμάζεται αυτή την περίοδο στην αμερικανική αγορά εστίασης. Η εταιρεία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα που συνδέονται με τη μεσογειακή διατροφή.

Η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή αγορά του γύρου, αλλά επεκτείνεται σε ευρύτερες κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας νέες επιλογές στους καταναλωτές των ΗΠΑ.

Οι άξονες της στρατηγικής του Νίκου Λούστα

Η στρατηγική που ακολουθεί ο Νίκος Λούστας κινείται σε δύο βασικούς άξονες: την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της εταιρείας και τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Μετά τις ισχυρές επιδόσεις που καταγράφηκαν στην τελευταία χρήση, η Megas Yeeros εισέρχεται σε έναν νέο επενδυτικό κύκλο.

Η προσπάθεια της εταιρείας εστιάζει στη μετατροπή της παρουσίας της στις ΗΠΑ από μια απλή εξαγωγική δραστηριότητα σε έναν δεύτερο, ισχυρό πόλο ανάπτυξης. Το στοίχημα για την εταιρεία είναι αν η αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας μπορεί να διατηρηθεί παράλληλα με τις νέες επενδύσεις και την επέκταση σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki