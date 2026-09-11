Η Ελληνίδα influencer που προκάλεσε σάλο με δηλώσεις για το 9-5 και η δημόσια συγγνώμη

Σάλο στο ελληνικό ίντερνετ προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες μία Ελληνίδα influencer, μετά από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. Στο εν λόγω βίντεο, η influencer αναφέρθηκε στη δική της δουλειά, αλλά και στις εργασίες με ωράριο 9 το πρωί με 17:00 το απόγευμα, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και σχολίων.

Το βίντεο που έγινε viral και οι δηλώσεις

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο γρήγορα έγινε viral, αποτέλεσε απάντηση σε «παράπονα» που δέχτηκε η influencer σχετικά με την επιλογή της να φορά συχνά τα ίδια ρούχα στα post που δημοσίευε. Η ίδια, μέσα από το TikTok, έσπευσε να απαντήσει στους επικριτές της, απαξιώνοντας παράλληλα εκείνους που εργάζονται με ωράριο γραφείου.

Στη λεζάντα του βίντεο, η influencer είχε γράψει: «Όταν κάποιος μου λέει ότι μια κοπέλα φοράει συχνά τα ίδια ρούχα στα βίντεό της». Στη συνέχεια, μιλώντας στην κάμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να κάνεις 20 βιντεάκια την ίδια ημέρα. Go to your 9 to 5 job and leave us alone (Πηγαίντε στη 9-5 δουλειά σας και αφήστε μας ήσυχους)».

Κύμα αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων

Οι δηλώσεις της Ελληνίδας influencer προκάλεσαν άμεσα ένα τεράστιο κύμα αντιδράσεων. Κάτω από το viral βίντεο, δέχτηκε «βροχή» σχολίων, με εκατοντάδες χρήστες να εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για τα λεγόμενά της. Η απαξιωτική αναφορά στις εργασίες γραφείου και η φράση «Πηγαίντε στη 9-5 δουλειά σας και αφήστε μας ήσυχους» θεωρήθηκαν προσβλητικές από μεγάλο μέρος του κοινού.

Η ένταση των αρνητικών σχολίων ήταν τέτοια που οδήγησε την influencer στην απόφαση να διαγράψει το αρχικό βίντεο από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευσή του και τον σάλο που προκάλεσε.

Η δημόσια συγγνώμη της Εύας

Μετά τη διαγραφή του πρώτου βίντεο και το κύμα αντιδράσεων, η influencer, η οποία αναφέρεται ως Εύα, δημοσίευσε ένα νέο post. Σε αυτό το δεύτερο βίντεο, εμφανίστηκε δακρυσμένη και ζήτησε συγγνώμη για όσα είχε πει. Η ίδια δήλωσε: «Θέλω να ζητήσω μία μεγάλη συγνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν 9 με 5 ή και μεγαλύτερο ωράριο».

Συνεχίζοντας την απολογία της, η Εύα πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω πάρα πολύ το να είσαι άνθρωπος και να έχει όνειρα και να κάνεις αυτό που σου αρέσει ή και όχι για να επιβιώσεις. Τοποθετήθηκα λάθος και δεν έπρεπε να το θίξω ποτέ. Γενικότερα από πάντα είμαι εσωστρεφής σαν άνθρωπος, δεν ανοίγομαι εύκολα, οπότε τα social media είναι ένας τρόπος να εκφραστώ και να βρω μια παρέα».

Διευκρινίσεις και οι αντιδράσεις στην απολογία

Η influencer επιχείρησε να διευκρινίσει τις προθέσεις της, τονίζοντας ότι «δεν ήταν η πρόθεσή μου να επιτεθώ ή να θίξω κανέναν». Παράλληλα, αναγνώρισε την επίδραση των λόγων της, δηλώνοντας: «Το ότι δεν το εννοούσα έτσι δεν μπορεί να αλλάξει το πως ακούστηκε και το πως έκανε κάποιους ανθρώπους να νιώσουν γιατί κατάλαβα τι είπα. Από δω και πέρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι η Εύα που ήμουν και ξέρετε και σας ευχαριστώ μόνο και μόνο που είστε εδώ».

Ωστόσο, και αυτό το δεύτερο βίντεο δεν έμεινε χωρίς αντιδράσεις. Αρκετοί χρήστες στα σχόλια κάτω από το post της συγγνώμης εξέφρασαν την άποψη ότι η influencer προσποιείται. Επιπλέον, κάποιοι άλλοι βρήκαν αφορμή για να δημιουργήσουν memes, αναφορικά τόσο με την αρχική της αντίδραση όσο και με τα όσα είπε στο βίντεο της απολογίας.

Με πληροφορίες από: Newsit