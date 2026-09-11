Ο Μπερνάρ Αρνό εκτός της δεκάδας των πλουσιότερων του κόσμου

Ο Γάλλος μεγιστάνας των ειδών πολυτελείας, Μπερνάρ Αρνό, βρέθηκε εκτός της λίστας με τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η νέα κατάταξη του Bloomberg Billionaires Index δείχνει πλέον μια αποκλειστική κυριαρχία Αμερικανών δισεκατομμυριούχων, κυρίως από τον χώρο της τεχνολογίας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από την έναρξη του δείκτη το 2012.

Η πτώση από την κορυφή

Η καθαρή περιουσία του Μπερνάρ Αρνό υποχώρησε στα 143 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η εξέλιξη τον τοποθετεί κάτω από τον Γουόρεν Μπάφετ, τον 96χρονο πρόεδρο της Berkshire Hathaway.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, ο 77χρονος Αρνό έχει καταγράψει απώλειες ύψους 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση που έχει σημειωθεί μεταξύ των 500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

Οι κυρίαρχοι της λίστας

Στην κορυφή της λίστας παραμένει με μεγάλη διαφορά ο Έλον Μασκ, με την περιουσία του να ανέρχεται στα 918,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τον ακολουθούν κορυφαίοι επιχειρηματίες από τον κλάδο της τεχνολογίας.

Μεταξύ αυτών που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη είναι οι Λάρι Πέιτζ, Τζεφ Μπέζος, Σεργκέι Μπριν και Μάικλ Ντελ. Η παρουσία τους υπογραμμίζει την ισχυρή άνοδο των τεχνολογικών εταιρειών στην παγκόσμια οικονομία.

Οι παράγοντες που επηρέασαν την LVMH

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σημαντικά τις δραστηριότητες του ομίλου LVMH, στον οποίο ανήκει ο Μπερνάρ Αρνό. Η ζήτηση για τα brands του ομίλου, όπως οι Dior, Louis Vuitton και Tiffany, καθώς και για προϊόντα υψηλής κατηγορίας αλκοολούχων ποτών, όπως η σαμπάνια Dom Pérignon και το κονιάκ Hennessy, έχει περιοριστεί σε σημαντικούς εμπορικούς προορισμούς, όπως το Ντουμπάι.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα και στην Κίνα, μια από τις σημαντικότερες αγορές της. Μια δικαστική διαμάχη με τοπική εταιρεία παραγωγής τσαγιού έχει επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις του ομίλου στην ασιατική χώρα.

Η πορεία των μετοχών και ο ανταγωνισμός

Οι μετοχές της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ενισχύθηκαν κατά 0,5% στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής στο Παρίσι. Ωστόσο, την προηγούμενη ημέρα, η εταιρεία είχε υποχωρήσει προσωρινά από την πρώτη θέση μεταξύ των γαλλικών εταιρειών σε κεφαλαιοποίηση, καθώς ξεπεράστηκε από τη L’Oréal.

Την ίδια περίοδο, ο δείκτης S&P 500 των αμερικανικών μετοχών έχει ενισχυθεί κατά 11% φέτος. Οι τεχνολογικές εταιρείες αποτελούν τον βασικό μοχλό αυτής της ανόδου, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ιστορική παρουσία του Αρνό

Ο Μπερνάρ Αρνό διατηρούσε μια σταθερή θέση στη λίστα των 10 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο από τις 22 Μαρτίου 2017. Η παρουσία του στην κορυφαία δεκάδα ήταν συνεχής για αρκετά χρόνια, αναδεικνύοντας την ισχύ του στον χώρο της πολυτέλειας.

Μάλιστα, για ένα σύντομο διάστημα, τον Δεκέμβριο του 2022, ο Γάλλος μεγιστάνας είχε βρεθεί ακόμη και στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των πλουσιότερων ανθρώπων, πριν την τρέχουσα μεταβολή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta