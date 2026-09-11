Στη σύλληψη ενός ζευγαριού γιατρών προχώρησαν οι αρχές, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς, ο οποίος επήλθε στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι. Οι δύο γιατροί πέρασαν το βράδυ στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, στην οδό Θήρας στην Κυψέλη. Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται πλέον στις ιατρικές πράξεις που φέρεται να διενεργούνταν στο ιατρείο, καθώς και σε αντιφάσεις που προέκυψαν σχετικά με τον χρόνο παραμονής του τραγουδιστή στον χώρο.

Η σύλληψη και τα πρώτα στοιχεία

Το κουβάρι της έρευνας σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών άρχισε να ξετυλίγεται μέσα από μαρτυρίες που συνέλεξαν οι αρμόδιοι αξιωματικοί. Μεταξύ αυτών των μαρτυριών ήταν και αυτή ενός παρατηρητικού πολίτη, ο οποίος έτυχε να δει τον Γιώργο Μαζωνάκη να εισέρχεται στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Ο εν λόγω πολίτης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είδε τον γνωστό τραγουδιστή να περνάει το κατώφλι του ιατρείου περίπου στη 13:00 το μεσημέρι. Αυτή η πληροφορία συνδυάστηκε από τους αστυνομικούς με την αναφορά του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την οποία παρέλαβε τον Μαζωνάκη στις 16:26.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις και τα ευρήματα των καμερών

Οι ώρες που προέκυψαν από τη μαρτυρία του πολίτη και την αναφορά του ΕΚΑΒ δεν ταίριαζαν με τις ώρες επίσκεψης που είχε δώσει η γιατρός στις αρχές. Αυτό οδήγησε τους αστυνομικούς στην απόφαση να αναζητήσουν και να εξετάσουν τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Από την εξέταση των υλικών των καμερών ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι η πραγματικότητα ήταν διαφορετική από όσα είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Ο τραγουδιστής είχε παραμείνει στο ιατρείο για περίπου τρεις ώρες και όχι για 10-15 λεπτά, όπως αρχικά πίστευαν οι αρχές ή όπως φέρεται να είχε δηλώσει η γιατρός.

Οι πλασμαφαιρέσεις και το ιατρικό προφίλ

Μεταξύ των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν από το ιατρείο του Κολωνακίου, βρίσκονται και τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι των γιατρών για τις επαφές με τους πελάτες τους. Βασικό ερώτημα που θα απαντηθεί μέσα από την εξέταση αυτών των κινητών, αλλά και των υπόλοιπων ψηφιακών πειστηρίων, είναι εάν είχαν γίνει στο παρελθόν ξανά ιατρικές πράξεις πλασμαφαίρεσης.

Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη που απαγορεύεται να λάβει χώρα σε ιδιωτικό ιατρείο. Η γιατρός που συνελήφθη φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήταν η πρώτη φορά που έκανε τη συγκεκριμένη θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ωστόσο, από το επαγγελματικό της προφίλ και τις αναφορές της ότι αυτή η θεραπεία είναι κάτι νόμιμο και δεν το έκρυβε, προκύπτει ότι υπήρχαν και άλλοι πελάτες που είχαν κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο.

Το πελατολόγιο και το κόστος των «θεραπειών»

Αστυνομικοί που διενήργησαν έρευνα για το παρελθόν της γιατρού συνέλεξαν πληροφορίες που δείχνουν ότι εδώ και πολλά χρόνια είχε σχηματίσει το προφίλ της ειδικού που θεωρείται «γκουρού» στην ολιστική ιατρική. Οι θεραπείες «ευεξίας» και «αναζωογόνησης» που προσέφερε είχαν φτάσει από στόμα σε στόμα σε κύκλους της «υψηλής» κοινωνίας.

Το ζευγάρι είχε έναν ευρύ κύκλο πελατών, κάτι που φαίνεται και από αναρτήσεις ανθρώπων της showbiz στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να επισκεφτεί κάποιος το συγκεκριμένο ιατρείο, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, θα έπρεπε να διαθέσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, με αναφορές να κάνουν λόγο για 1.500 ευρώ έως και 2.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη καταγραφή. Οι περισσότεροι πελάτες πήγαιναν εκεί συστημένοι, ενώ μέχρι τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είχε γίνει κάποια δημόσια καταγγελία σε βάρος του ιατρείου.

Η συνέχεια της έρευνας

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Πλέον, οι αστυνομικοί ερευνούν το κατά πόσο κλήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ μετά το καρδιακό επεισόδιο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, αναμένεται να ρίξει φως στο πελατολόγιο των γιατρών και στις ιατρικές πράξεις που διενεργούνταν στο ιατρείο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis