Αντώνης Σαμαράς: Σκληραίνει τη στάση απέναντι στο Μαξίμου με αιχμή τη «woke ατζέντα»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, διατηρώντας μια σκληρή γραμμή απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσω του στενού του συνεργάτη, Νίκου Τσούτσια, επανέφερε τις θέσεις του σχετικά με την υποστήριξη της κυβέρνησης στη «woke ατζέντα». Οι παρεμβάσεις αυτές, που αφορούν κυρίως θέματα οικογένειας, προκαλούν έντονο προβληματισμό εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Η κριτική για τη «woke ατζέντα»

Ο Αντώνης Σαμαράς, γνωρίζοντας την ευαισθησία της βάσης της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα οικογένειας, επανέφερε χθες, μέσω του Νίκου Τσούτσια, την άποψη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει τη «woke ατζέντα». Η τοποθέτηση αυτή συνδέεται με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο Νίκος Τσούτσιας απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με τον χρόνο που ο πρώην πρωθυπουργός ενδέχεται να ανακοινώσει τη δημιουργία δικού του κόμματος. Ωστόσο, οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη διαφωνία του κ. Σαμαρά με τις κυβερνητικές επιλογές σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Αιχμές για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας

Ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά έκανε λόγο για «πολιτικό παραλογισμό», υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό αντί να στρέφει τα πυρά της στους πολιτικούς της αντιπάλους. Παράλληλα, κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος ότι αντιμετωπίζει τη Νέα Δημοκρατία ως «ιδιοκτησία» της.

Σύμφωνα με τον Νίκο Τσούτσια, η ηγεσία επιχειρεί να υπαγορεύσει στον Αντώνη Σαμαρά τις κινήσεις του. Στο στόχαστρο του κ. Τσούτσια βρέθηκε εκ νέου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη δήλωση ότι «τις αποφάσεις τις παίρνει ο Σαμαράς και όχι η οικογένεια Μητσοτάκη». Υποστήριξε επίσης ότι ο πρωθυπουργός έχει «καταργήσει τις δημοκρατικές λειτουργίες εντός της Νέας Δημοκρατίας».

Σχολιάζοντας τη στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, ο κ. Τσούτσιας υποστήριξε ότι υπάρχει αντίφαση, καθώς η πρώην υπουργός επιτίθεται στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζητήσει τη στήριξή του για να εκλεγεί πρωθυπουργός.

Το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Νίκου Τσούτσια στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. «Γιατί ανησυχεί η ΝΔ για το αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, όταν λέει ότι θα την ωφελήσει;», διερωτήθηκε. Ο κ. Τσούτσιας υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πιέζεται, παρά το προσωπικό του πρόβλημα, να κατέβει με δικό του κόμμα».

Ο συνεργάτης του κ. Σαμαρά ανέφερε ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ως πρώην πρωθυπουργός, «έχει τη δυνατότητα να μιλά με όλο το πολιτικό φάσμα». Αυτή η δήλωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερων πολιτικών επαφών, πέρα από τα στενά όρια της Νέας Δημοκρατίας.

Η στάση των βουλευτών και ο προβληματισμός του Μαξίμου

Την ίδια ώρα, το κυβερνητικό επιτελείο καταβάλλει προσπάθειες να αναχαιτίσει τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, η οποία υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί και έχει γίνει κόμμα Μητσοτάκη. Ωστόσο, σε αυτή τη μάχη, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζονται απόντες.

Οι βουλευτές, στις τοποθετήσεις τους, απαντούν ότι η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι σίγουρη, και γι’ αυτό δεν μπορούν να σχολιάζουν κάτι ανύπαρκτο. Παράλληλα, φροντίζουν να υπενθυμίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτή η στάση των βουλευτών έχει προβληματίσει ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου. Το κυβερνητικό επιτελείο βλέπει πίσω από αυτή τη στάση των στελεχών του την επιθυμία τους να αποδομήσουν την ατζέντα του Αντώνη Σαμαρά, η οποία, όπως φαίνεται, βρίσκει ανταπόκριση στη βάση των δεξιών ψηφοφόρων.

Ο Κώστας Καραμανλής και οι ευρύτερες επαφές

Ένα επιπλέον στοιχείο που προσθέτει στον προβληματισμό του Μεγάρου Μαξίμου είναι το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμανλής εμφανίζεται αποστασιοποιημένος από την όλη ιστορία. Η φιλική του στάση με τον Αντώνη Σαμαρά, σε συνδυασμό με την γενικότερη εικόνα, ενισχύει την αίσθηση των διεργασιών.

Οι δηλώσεις του Νίκου Τσούτσια για τη δυνατότητα του Αντώνη Σαμαρά να συνομιλεί με όλο το πολιτικό φάσμα υποδηλώνουν μια ευρύτερη στρατηγική. Αυτό το ενδεχόμενο ευρύτερων πολιτικών επαφών θα μπορούσε να διαμορφώσει νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki