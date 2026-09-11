Στον αέρα η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών από την 1η Οκτωβρίου

Η εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών, η οποία έχει οριστεί να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, βρίσκεται σε αβεβαιότητα. Το κράτος ζητά από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν σε ένα νέο καθεστώς, χωρίς όμως να έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη ψηφιακή υποδομή για την εφαρμογή και τον έλεγχο του μέτρου. Η καθυστέρηση αυτή φέρνει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέας παράτασης για την έναρξη ισχύος του μέτρου.

Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων

Η βασική αιτία της αβεβαιότητας είναι η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Το ΜΙΔΑ αποτελεί την κεντρική βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το νέο σύστημα πληρωμών. Χωρίς την πλήρη λειτουργία του, η εφαρμογή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων από την 1η Οκτωβρίου καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, εξετάζουν ήδη τη μετάθεση της αρχικής ημερομηνίας έναρξης. Επιπλέον, εκκρεμεί ακόμη η έκδοση της απόφασης που θα καθορίζει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες της τραπεζικής καταβολής των ενοικίων.

Ο ρόλος του ΜΙΔΑ στο νέο σύστημα

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί έναν ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο. Σε αυτόν τον φάκελο θα συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία και τη μίσθωση του ακινήτου. Ένα από τα κεντρικά σημεία του συστήματος είναι η σύνδεση των τραπεζικών λογαριασμών, μέσω των οποίων θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας είναι προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του μέτρου. Χωρίς την προηγούμενη καταχώριση και διασύνδεση των στοιχείων στο ΜΙΔΑ, δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος της μηνιαίας καταβολής των μισθωμάτων, καθιστώντας την υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή μη εφαρμόσιμη στην πράξη.

Το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για μακροχρόνια παράταση

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) έχει εκφράσει την ανάγκη για μια ουσιαστική παράταση, ζητώντας να μη δοθεί απλώς μια ολιγοήμερη μετάθεση. Η Ομοσπονδία προτείνει νομοθετική παράταση τουλάχιστον έξι μηνών, η οποία θα αρχίσει να μετράει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας εφαρμογής για τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο ΜΙΔΑ.

Το σκεπτικό πίσω από αυτό το αίτημα είναι σαφές: πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα, ώστε οι ιδιοκτήτες να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και να ολοκληρώσουν την καταχώριση όλων των απαραίτητων στοιχείων. Μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτή η προπαρασκευαστική διαδικασία, μπορεί να ξεκινήσει η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων με πραγματική δυνατότητα ελέγχου.

Προτεινόμενες εξαιρέσεις από την ΠΟΜΙΔΑ

Παράλληλα με το ζήτημα της παράτασης, η ΠΟΜΙΔΑ θέτει και το θέμα των εξαιρέσεων από το νέο καθεστώς. Προτείνει να μη συνοδεύονται από κυρώσεις οι πληρωμές που γίνονται με διαφορετικό τρόπο για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθώσεων. Συγκεκριμένα, ζητά εξαιρέσεις για ενοίκια που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ τον μήνα, καθώς και για μισθώσεις μεταξύ προσώπων ηλικίας άνω των 70 ετών.

Στην ίδια κατηγορία εξαιρέσεων, η Ομοσπονδία ζητά να ενταχθούν περιπτώσεις όπου το ενοίκιο έχει ήδη προκαταβληθεί, έχει κατασχεθεί ή έχει εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο έναντι κάποιας οφειλής. Επίσης, προτείνεται εξαίρεση για ποσά που καταβάλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον αυτή η διαδικασία δεν αναγνωριστεί ως τραπεζική πληρωμή.

Διαχείριση περιπτώσεων συνιδιοκτησίας και είσπραξης από τρίτους

Ένα άλλο ανοιχτό ζήτημα που αναδεικνύεται αφορά τη διαχείριση ακινήτων που ανήκουν σε περισσότερους ιδιοκτήτες. Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να επιτρέπεται η καταβολή ολόκληρου του ενοικίου είτε σε έναν κοινό λογαριασμό όλων των συνιδιοκτητών είτε στον λογαριασμό ενός εκ των συνιδιοκτητών, με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός αυτός θα έχει δηλωθεί κανονικά στο ΜΙΔΑ.

Αντίστοιχη λύση ζητείται και για τις περιπτώσεις όπου τα μισθώματα εισπράττονται από πληρεξούσιους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η ανάγκη για σαφείς οδηγίες και ευελιξία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επιτακτική για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου.

Οι οικονομικές κυρώσεις και η σημασία της παράτασης

Το ζήτημα της παράτασης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το νέο καθεστώς πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών συνοδεύεται από οικονομικές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν. Η απουσία λειτουργικής υποδομής και οι εκκρεμότητες στις λεπτομέρειες εφαρμογής καθιστούν επισφαλή την έναρξη του μέτρου χωρίς περαιτέρω προετοιμασία. Μια παράταση θα έδινε τον απαραίτητο χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους να προσαρμοστούν και να αποφύγουν τυχόν πρόστιμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki