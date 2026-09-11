Η Αλγερία διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η Αλγερία προχώρησε την Πέμπτη στη διακοπή των διπλωματικών της σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επικαλούμενη «προκλητικές και εχθρικές ενέργειες» από την πλευρά του Άμπου Ντάμπι. Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από την επιβολή περιορισμών στις πτήσεις των Εμιράτων, κλείνοντας τον αλγερινό εναέριο χώρο για εμπορικά αεροσκάφη. Το Αλγέρι κατηγορεί εδώ και χρόνια τα ΗΑΕ για ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής.

Οι κατηγορίες της Αλγερίας για «εχθρικές ενέργειες»

Τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αλγερίας, τονίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη λόγω των «προκλητικών και εχθρικών ενεργειών» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι αλγερινές αρχές υποστηρίζουν ότι αυτές οι ενέργειες έχουν «πολλαπλασιαστεί» το τελευταίο διάστημα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενό τους.

Η αλγερινή κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι έλαβε αυτή την απόφαση αφού «εξάντλησε όλες τις οδούς που θα επέτρεπαν να διατηρηθούν οι διμερείς σχέσεις». Το Αλγέρι κατηγορεί εδώ και χρόνια το Άμπου Ντάμπι πως αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής, κάτι που αποτελεί πηγή μακροχρόνιων εντάσεων και διπλωματικών αποκλίσεων.

Περιορισμοί στον εναέριο χώρο και τις πτήσεις

Παράλληλα με τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων, η αλγερινή κυβέρνηση ανακοίνωσε και περιορισμούς στις πτήσεις των Εμιράτων. Συγκεκριμένα, ο εναέριος χώρος της χώρας κλείνει για τις εμπορικές πτήσεις των ΗΑΕ που κατευθύνονται από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Αλγερίου.

Το υπουργείο Άμυνας της Αλγερίας διευκρίνισε ότι το μέτρο αυτό επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα Αλγερίας, 01:00 ώρα Ελλάδας). Οι αρχές πρόσθεσαν ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου αφορά προς το παρόν μόνο «τις εμπορικές πτήσεις» των Εμιράτων και θα εφαρμοστεί «ως το τέλος του 2026» τουλάχιστον.

Οι δηλώσεις του προέδρου Αμπντελματζίντ Ταμπούν

Ο αλγερινός πρόεδρος, Αμπντελματζίντ Ταμπούν, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι επιδίδονται σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες σε διάφορα κράτη της περιοχής. Μεταξύ των χωρών που ανέφερε ο πρόεδρος Ταμπούν είναι το Μαλί, η Λιβύη και το Σουδάν, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες των ΗΑΕ έχουν αρνητικό αντίκτυπο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, ο πρόεδρος Ταμπούν κατήγγειλε τη δράση των Εμιράτων με έντονο τρόπο. Χαρακτήρισε τα Εμιράτα ως ένα «μικροσκοπικό κράτος» με «πολύ αρνητικό αντίκτυπο», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «όπου πατάνε πόδι, χύνεται αίμα».

Η απάντηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέφρασαν την ελπίδα ότι η απόφαση που έλαβε το Αλγέρι για τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων είναι «προσωρινή». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την επιθυμία τους για αποκατάσταση των σχέσεων με την Αλγερία.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων τόνισε, επιπλέον, την «εκτίμησή» του για τον «αδελφό αλγερινό λαό» και την «προσήλωσή» του στις σχέσεις «που ενώνουν τους δύο λαούς». Αυτές οι δηλώσεις υποδηλώνουν μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι δεσμοί σε επίπεδο λαών, παρά την επίσημη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων.

Διπλωματικές ενέργειες και προθεσμίες

Η αλγερινή διπλωματία προχώρησε στην επίσημη ειδοποίηση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την απόφαση διακοπής των σχέσεων. Στον πρεσβευτή δόθηκε προθεσμία «48 ωρών» για να συμμορφωθεί προς την απόφαση και να αποχωρήσει από τη χώρα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα των διπλωματικών αποκλίσεων και των εντάσεων που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εδώ και καιρό, με την Αλγερία να αναφέρει «προκλητικές ή εχθρικές ενέργειες» ως βασικό λόγο για την οριστική διακοπή των διπλωματικών δεσμών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader