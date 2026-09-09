Η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, έχει γίνει αιτία διχασμού για την κοινή γνώμη της πόλης. Δύο εικοσιτετράωρα απομένουν μέχρι να ακουστεί η πρώτη νότα από το θηριώδες stage που ολοκληρώνεται στην παραλία, στην απόληξη του πάρκου της ΧΑΝΘ.

Ο τραγουδιστής θα βρεθεί στο κέντρο της σκηνής, πλαισιωμένος από την ορχήστρα του, ένα πρωτοφανές συνεργείο τεχνικών και τους διάσημους προσκεκλημένους του, σε μια εκδήλωση που χαρακτηρίζεται ως τα πιο εκκωφαντικά γενέθλια που έχει γιορτάσει η πόλη στον 21ο αιώνα.

Οι προετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή

Ο Αντώνης Ρέμος, παιδί μεταναστών από τη Θεσσαλονίκη, γιορτάζει τριάντα χρόνια στη δισκογραφία, έχοντας κάνει τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Εκείνη την εποχή, η νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης αποτελούσε φυτώριο για μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών, όπως ο ίδιος ο Ρέμος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Πασχάλης Τερζής, ο Βασίλης Καρράς και η Δέσποινα Βανδή, οι οποίοι ξεκίνησαν στη σκιά του Λευκού Πύργου πριν καταλήξουν στις μεγάλες αθηναϊκές πίστες.

Η είδηση για την μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκε τον Μάιο, σχεδόν ταυτόχρονα με την πληροφορία ότι ο Ρέμος δεν θα εμφανιστεί τον επόμενο χειμώνα στο NOX. Η εκδήλωση παρουσιάστηκε ως μια γιορτή για τους πολίτες και μια ανάσα για τους επιχειρηματίες, καθώς αναμενόταν να προσελκύσει επισκέπτες από τις γύρω περιοχές και τα Βαλκάνια, σε μια κομβική χρονική συγκυρία για τη Θεσσαλονίκη, μετά τη ΔΕΘ.

Η αρχική ιδέα και η αλλαγή τοποθεσίας

Το αρχικό σενάριο προέβλεπε το στήσιμο της σκηνής στην απόληξη της Πλατείας Αριστοτέλους, ένα σημείο με υψηλό συμβολισμό. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο ίδιος ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Μίντια, μια πιο προσεκτική εξέταση αυτής της πρότασης οδήγησε στο συμπέρασμα ότι θα «έκοβε» τη Θεσσαλονίκη στη μέση. Αυτό θα συνέβαινε επειδή θα έκλειναν επί ώρες τουλάχιστον δύο βασικές οδικές αρτηρίες, καθιστώντας την τοποθεσία υψηλού κινδύνου.

Η διαμάχη για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Το stage, το οποίο ορθώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην παραλία, έφερε τους Θεσσαλονικείς προ απροόπτου. Το μέγεθός του ήταν πρωτοφανές για δημόσιο χώρο, προδιαθέτοντας για ένα event – μαμούθ. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, κάποιοι «Μακεδονομάχοι» πήραν κατάκαρδα το γεγονός ότι η εγκατάσταση «καπελώνει» το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Από εκεί ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι δηλώσεων και αντιδηλώσεων που, παρά το άπλετο φως της ΔΕΗ, χορηγού της συναυλίας, δεν φώτισε κανέναν.

Η παρέμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρώτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης έσπευσε να ανακρούσει πρύμναν διά του αντιδημάρχου Προστασίας Δημόσιου Χώρου και Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Γιώργου Δημαρέλου. Ο αντιδήμαρχος ζήτησε από την παραγωγή να επανεξετάσει άμεσα το στήσιμο της σκηνής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου.

Στόχος του αιτήματος ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου – μπροστά στο οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση – να παραμένει ελεύθερο και να αναδεικνύεται.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr