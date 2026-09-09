Η Ιωάννα Τούνη απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα εγκαίνια της croissanterie στο Παρίσι

Ένας διαδικτυακός διάλογος εκτυλίχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ της Ιωάννας Τούνη και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αφορμή στάθηκαν τόσο τα εγκαίνια της νέας croissanterie που ανοίγει η influencer στο Παρίσι, όσο και η παρουσία του πρωθυπουργού στην γαλλική πρωτεύουσα. Ο κ. Μητσοτάκης βρισκόταν εκεί για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα, η οποία διοργανώθηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Η αρχική ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

Η διαδικτυακή «συνομιλία» ξεκίνησε με την Ιωάννα Τούνη να ζητάει, με χιουμοριστική διάθεση, από τον πρωθυπουργό να μην παρευρεθεί στα εγκαίνια του καταστήματός της. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η influencer έγραψε χαρακτηριστικά: «Τι μου στέλνει εν τω μεταξύ η Έφη. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».

Η croissanterie με την ονομασία «Fat Rat» επρόκειτο να ανοίξει επίσημα την επόμενη ημέρα, προσφέροντας Freddo Espresso σε Έλληνες πελάτες που θα αγόραζαν κρουασάν, όπως ανέφερε η ίδια στην ανάρτησή της.

Η απάντηση του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της Ιωάννας Τούνη με το ίδιο ανάλαφρο ύφος. Αναδημοσίευσε την ανάρτηση της influencer και σχολίασε με χιούμορ: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Η απάντηση του πρωθυπουργού, η οποία έγινε επίσης μέσω των social media, προσέδωσε συνέχεια στον διάλογο που είχε ξεκινήσει η Ιωάννα Τούνη.

Η νέα αντίδραση της influencer

Η απάντηση του πρωθυπουργού προκάλεσε άμεσα νέα αντίδραση από την Ιωάννα Τούνη. Η influencer έκανε repost τη δημοσίευση του κ. Μητσοτάκη και έγραψε από κάτω τη φράση «αντίο από εμένα».

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη συνέχισε το χιουμοριστικό κλίμα, ανεβάζοντας ένα emoji με σκόρδο. Παράλληλα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα από τα μηνύματα που έλαβε μετά την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, διατηρώντας την αλληλεπίδραση με το κοινό της.

Το χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, όπου συνέχισε τις χιουμοριστικές της αναζητήσεις. Στο βίντεο αυτό, έγραψε: «Ακούω ιδέες! Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ημερομηνία και να μην ανοίξουμε αύριο; Τα σκόρδα κάνουν δουλειά; Έχει κανείς κονέ με παπά για express αγιασμό το πρωί;».

Με αυτό τον τρόπο, η influencer διατήρησε τον ανάλαφρο τόνο και την αλληλεπίδραση με τους ακολούθους της, ζητώντας προτάσεις για το πώς να «αντιμετωπίσει» την ενδεχόμενη παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της croissanterie της.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr