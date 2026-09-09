Η Σάρα Σμιθ έγινε viral μετά από 4 δευτερόλεπτα στην τηλεόραση και δέχτηκε πληθώρα μηνυμάτων

Μία απλή φίλαθλος, η Σάρα Σμιθ, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και έγινε viral, αφότου εμφανίστηκε για μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα σε ένα πλάνο του ESPN κατά τη διάρκεια ενός αγώνα κολεγιακού ποδοσφαίρου. Η νεαρή γυναίκα, που δεν περίμενε μία τέτοια εξέλιξη, δέχτηκε πληθώρα περίεργων μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το κινητό της να «παίρνει φωτιά» μέσα σε λίγες ώρες.

Η στιγμή που έγινε viral

Η Σάρα Σμιθ δεν είχε κανέναν λόγο να πιστεύει ότι θα μετατραπεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του αμερικανικού κολεγιακού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, μερικά δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να αλλάξουν τα δεδομένα. Το ESPN την έδειξε στις εξέδρες του Nissan Stadium στο Νάσβιλ, σε μία στιγμή έντασης κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ole Miss με το Louisville.

Εκείνη την ώρα, το παιχνίδι είχε πάρει φωτιά, καθώς το Louisville είχε μειώσει τη διαφορά. Η Σμιθ εμφανίστηκε στην κάμερα εμφανώς αγχωμένη, κρατώντας το κινητό της στο χέρι και με τα χέρια της πάνω από το κεφάλι. Παρόλο που το στιγμιότυπο είχε διάρκεια μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα, το διαδίκτυο έκανε τη δουλειά του και το πλάνο άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως.

Η ταυτότητα της Σάρα Σμιθ και η αναζήτηση

Το Ole Miss τελικά επικράτησε του Louisville με σκορ 41-38, όμως για ένα μεγάλο κομμάτι του διαδικτύου, η πραγματική πρωταγωνίστρια ήταν η ξανθιά φίλαθλος που εμφανίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα στην τηλεοπτική μετάδοση. Το viral απόσπασμα άρχισε να διαδίδεται μαζικά στα social media, με πολλούς χρήστες να αποθεώνουν ακόμη και τον κάμεραμαν για το «ζουμ» που έκανε.

Λίγο αργότερα, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν να αναζητούν την ταυτότητα της γυναίκας. Η Σάρα Σμιθ αναγνωρίστηκε διαδικτυακά ως απόφοιτη του Ole Miss, με καταγωγή από το Νόξβιλ. Το Instagram της έγινε αντικείμενο αναζήτησης και στη συνέχεια τέθηκε σε ιδιωτική λειτουργία, καθώς η ξαφνική δημοσιότητα άρχισε να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η αντίδραση και τα περίεργα μηνύματα

Αντί να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας, η Σάρα Σμιθ αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ. Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, παρουσίασε μερικά από τα πιο περίεργα μηνύματα που έλαβε μέσα σε μόλις 24 ώρες από την εμφάνισή της στην τηλεόραση.

Μεταξύ άλλων, ένας άνδρας της έστειλε ένα ολόκληρο βιογραφικό, αναφέροντας: «Πιστός στον Θεό, 1,85 ύψος, 118 κιλά, επιχειρηματίας, 500.000 δολάρια καθαρό ετήσιο εισόδημα». Η απάντηση της Σμιθ σε αυτό ήταν απλώς: «Ευχαριστώ για τα προσόντα». Ένας άλλος χρήστης τη ρώτησε αν ήθελε να της αγοράσει κάτι από το Whole Foods, ενώ κάποιος τρίτος μπήκε κατευθείαν στο ψητό γράφοντας «Χρεοκόπησέ με».

Τα μηνύματα δεν σταμάτησαν εκεί. Υπήρξε ακόμη ένα μήνυμα με emoji μωρού και την πρόταση «ας κάνουμε...», καθώς και μία ερώτηση για το ποια τσάντα θα ήθελε να της αγοράσουν από το Παρίσι, στην οποία η Σάρα Σμιθ απάντησε Louis Vuitton. Το πιο χαρακτηριστικό ίσως μήνυμα ήταν από έναν χρήστη που της είπε ότι μπορεί να τη «σώσει». Η Σμιθ, με αφορμή την αγωνία της για την ομάδα της, απάντησε πως δεν πιστεύει ότι μπορεί να τη σώσει «από αυτό που πρόκειται να ζήσει αυτή τη σεζόν».

Με πληροφορίες από: Gazzetta