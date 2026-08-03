Απίστευτο σκηνικό σε εκκλησία στην Αθήνα: Ιερέας εντόπισε νεαρό ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήσι στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο 58χρονος ιερέας του ναού ανακάλυψε ένα νεαρό ζευγάρι σε προσωπικές στιγμές εντός του χώρου λατρείας.

Η ανακάλυψη και η αντίδραση του ιερέα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ekklisiaonline.gr, ο ιερέας βρισκόταν στη διαδικασία να κλειδώσει τον κεντρικό ναό, όταν άκουσε θορύβους από το γειτονικό παρεκκλήσι, το οποίο είναι ανοιχτό 24 ώρες για τους πιστούς. Όταν πλησίασε, διαπίστωσε ότι ένας 20χρονος και μία 19χρονη βρίσκονταν σε ερωτικές περιπτύξεις. Η έκπληξή του ήταν τόσο μεγάλη που αντέδρασε αυθόρμητα, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να σταματήσει αμέσως και να ζητήσει συγγνώμη.

Συζήτηση και συγχώρεση

Ο ιερέας ζήτησε από τους νεαρούς να ντυθούν και να τον ακολουθήσουν στο γραφείο του, όπου τους πρόσφερε νερό και συζήτησε μαζί τους σε ήρεμο κλίμα. Εξήγησε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν συναισθήματα και επιθυμίες στην ηλικία τους, αλλά τόνισε τη σημασία του σεβασμού στους χώρους λατρείας. Επιπλέον, τους διαβεβαίωσε ότι δεν θα καλούσε την Αστυνομία ούτε θα προχωρούσε σε κάποια καταγγελία.

Η απρόσμενη κίνηση του ιερέα

Στο τέλος της συνάντησής τους, ο ιερέας τους έδωσε 100 ευρώ, λέγοντας στον νεαρό: «Πηγαίνετε σε ξενοδοχείο με την ευχή μου, αλλά να θυμάστε όσα σας είπα». Αυτή η κίνηση είχε ως στόχο να αποτρέψει την επανάληψη ενός παρόμοιου περιστατικού σε έναν ιερό χώρο.