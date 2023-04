Άιλα: Συγκλονίζει η ιστορία της μικρής σκυλίτσας – Σώθηκε σε άθλια κατάσταση κι έγινε αγνώριστη

Ένα συγκλονιστικά συγκινητικό βίντεο δημοσίευσε η φιλοζωική οργάνωση Little Steps Matter, το οποίο δείχνει, το πως η αγάπη μπορεί να κάνει θαύματα.

Η ιστορία της Άιλα

Η Άιλα, ένα κουτάβι 2,5 μηνών, βρέθηκε σε άθλια κατάσταση, από την φιλοζωική οργάνωση “Little Steps Matter” στο Μπαλί, στις αρχές Δεκεμβρίου. Με την αγάπη και την φροντίδα της οργάνωσης, λίγους μόλις μήνες μετά, το γλυκό σκυλάκι έχει θεραπευτεί και βρίσκεται μαζί με την νέα της οικογένεια, τον Ντάνιελ και τον Τζόναθαν.

Η φιλοζωική οργάνωση ανέβασε ένα πάρα πολύ συγκινητικό βίντεο με την ιστορία της Άιλα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Στην λεζάντα του post γράφει: Μόλις στις αρχές Δεκεμβρίου σώσαμε την Άιλα, από μία σπαρακτική σκηνή. Εκτός από το ότι ήταν καλυμμένη με ψώρα και σε πολύ κακή κατάσταση, ανακαλύψαμε ότι δεν είχε σπασμένα κόκκαλα, αλλά παραμόρφωση και των δύο μπροστινών ποδιών της λόγω έλλειψης ασβεστίου και σωστής θρεπτικής διατροφής. Η Άιλα δεν είχε άλλη επιλογή από το να σέρνεται κατά μήκος του εδάφους, κάτι που θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει περαιτέρω εκδορές και αυτοτραυματισμούς, καθώς περνούσε ο χρόνος.

Είχαμε δει ξανά τέτοιες περιπτώσεις αλλά ποτέ τόσο σοβαρές, όσο της Άιλας. Ήταν μόλις 2,5 μηνών, αλλά ζούσε αυτή την ταλαιπωρία το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Ο αδύναμος τρόπος που σερνόταν στο σκληρό τσιμέντο και προσπαθούσε να διώξει τον πόνο γλύφοντάς τον, μας ξερίζωνε τις καρδιές. Ευτυχώς “παραδόθηκε” στην φροντίδα μας και με τη σωστή ιατρική περίθαλψη και με πολύ αγάπη από εμάς στο Ασφαλές μας Σπίτι, ανάρρωσε με τρόπο, που δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Στην συνέχει η Άιλα βρήκε την παντοτινή της οικογένεια στους Τζόναθαν και Ντάνιελ. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Τώρα ζει μία ευτυχισμένη ζωή, που της άξιζε από την αρχή. Οι καρδιές μας δεν θα μπορούσαν να είναι πιο γεμάτες”. “Η αγάπη είναι και θα είναι πάντα η απάντηση” γράφει η οργάνωση.

