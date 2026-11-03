Βραζιλία: Ρεκόρ 52 αποβολών σε αγώνα Κ20

Μία αναμέτρηση της Β' κατηγορίας του Campeonato Mineiro σε επίπεδο Κ20, μεταξύ της Ουμπερλάντια και της Μαμορέ, έμελλε να γράψει ιστορία για έναν απρόσμενο λόγο. Ο αγώνας, που διεξήχθη την 1η Νοεμβρίου στο Στάδιο Parque do Sabiá στην Ουμπερλάντια του Triângulo Mineiro, κατέληξε σε γενικευμένη σύρραξη, με τον διαιτητή να δείχνει συνολικά 52 κόκκινες κάρτες. Το περιστατικό ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, προκαλώντας αίσθηση στα αθλητικά δρώμενα.

Η πρωτοφανής σύρραξη στο γήπεδο

Η αναμέτρηση, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα απασχολούσε μόνο τους συγγενείς των παικτών και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πήρε απρόσμενες διαστάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, ξέσπασε μία τεράστια ένταση που γρήγορα εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη. Παίκτες και τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε εκτεταμένες συμπλοκές, δημιουργώντας ένα σκηνικό χάους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, εκσφενδονίστηκαν καρέκλες και άλλα αντικείμενα, επιδεινώνοντας την κατάσταση. Ο διαιτητής βρέθηκε αντιμέτωπος με μία πρωτοφανή κατάσταση, καθώς η βία κυριάρχησε στο γήπεδο, επισκιάζοντας την αθλητική πτυχή του παιχνιδιού. Η ένταση ήταν τέτοια που οδήγησε σε μία σειρά από αποβολές, οι οποίες έμελλε να καταγραφούν στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο αριθμός ρεκόρ των κόκκινων καρτών

Ο απολογισμός της σύρραξης ήταν εντυπωσιακός, καθώς ο διαιτητής αναγκάστηκε να δείξει την κόκκινη κάρτα 52 φορές. Αυτός ο αριθμός αποτελεί ένα νέο, απόλυτο ρεκόρ αποβολών σε έναν και μόνο αγώνα ποδοσφαίρου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης και τη σύνοψη του αγώνα, οι 44 από αυτές τις αποβολές αφορούσαν ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην αναμέτρηση.

Επιπλέον, ο διαιτητής απέβαλε και οκτώ μέλη των τεχνικών επιτελείων των δύο ομάδων, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση της έντασης που επικράτησε. Το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς το περιστατικό με τις μαζικές αποβολές μονοπώλησε το ενδιαφέρον, καθιστώντας τον αγώνα viral και προσελκύοντας την προσοχή πέρα από τα στενά όρια του τοπικού πρωταθλήματος.

Το προηγούμενο ρεκόρ και η αναγνώριση

Το προηγούμενο ρεκόρ αποβολών σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου κρατούσε από το 2011 και ανερχόταν σε 36 κόκκινες κάρτες. Αυτό το ιστορικό γεγονός είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μεταξύ των ομάδων Claypole και Victoriano Arenas, ο οποίος διεξήχθη για την πέμπτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Η συγκεκριμένη επίδοση αναγνωριζόταν μέχρι πρότινος από το Βιβλίο Γκίνες ως το υψηλότερο νούμερο αποβολών.

Με τις 52 αποβολές στον αγώνα της Ουμπερλάντια με τη Μαμορέ, το ρεκόρ του 2011 έγινε «σμπαράλια». Οι άνθρωποι του Βιβλίου Γκίνες καλούνται πλέον να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να καταγράψουν τη νέα αυτή πρωτοφανή επίδοση. Η αναμέτρηση της 1ης Νοεμβρίου στη Βραζιλία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των πειθαρχικών παραβάσεων στο ποδόσφαιρο, ξεπερνώντας κατά πολύ κάθε προηγούμενο.

Η σημασία του αγώνα για τις δύο ομάδες

Ο αγώνας αποτελούσε την πρώτη αναμέτρηση της ημιτελικής φάσης της Δεύτερης Κατηγορίας του Campeonato Mineiro Sub-20. Παρά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις μαζικές αποβολές, το αποτέλεσμα του αγώνα καταγράφηκε. Η ομάδα της Μαμορέ κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 3-1 έναντι της Ουμπερλάντια.

Ωστόσο, το αγωνιστικό αποτέλεσμα επισκιάστηκε πλήρως από τα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Η γενικευμένη σύρραξη και ο πρωτοφανής αριθμός των κόκκινων καρτών ήταν αυτά που τράβηξαν την προσοχή, καθιστώντας την αναμέτρηση ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αθλητικά γεγονότα των τελευταίων ημερών, όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Gazzetta