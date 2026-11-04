Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες την Τετάρτη – Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων

Η Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να κυλήσει με νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικές βροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο. Επιπλέον, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή περαιτέρω πτώση, ειδικά στις ανατολικές περιοχές και στο Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν.

Οι καιρικές συνθήκες ανά περιοχή

Στη Θράκη, καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Αυτές οι νεφώσεις θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας. Η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει για ένα σημαντικό μέρος του πρωινού.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι καιρικές συνθήκες θα είναι διαφορετικές. Θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες. Αυτές οι νεφώσεις ενδέχεται να φέρουν ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Οι υπόλοιπες περιοχές αναμένεται να έχουν πιο ήπιες συνθήκες.

Τα πιο έντονα φαινόμενα

Τα περισσότερα και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα της Τετάρτης αναμένονται να εκδηλωθούν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Συγκεκριμένα, το Ανατολικό Αιγαίο θα δεχθεί σημαντικές βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες. Παράλληλα, στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τη Βορειοανατολική Στερεά, οι κάτοικοι θα πρέπει να αναμένουν αυξημένα φαινόμενα, όπως τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η ένταση των ανέμων

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις σε όλη τη χώρα. Η έντασή τους θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 5 μποφόρ. Ωστόσο, στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι πιο ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ. Αυτή η ενίσχυση των ανέμων θα είναι αισθητή κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

Επιπλέον, από το βράδυ της Τετάρτης, προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση της έντασης των ανέμων στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου. Εκεί, οι άνεμοι θα αγγίξουν ακόμα και τα 7 μποφόρ, καθιστώντας τις συνθήκες πιο δύσκολες για τη ναυσιπλοΐα και απαιτώντας προσοχή από τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών.

Οι προβλέψεις για τη θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια της χώρας. Σε αυτές τις περιοχές, η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα πιο ψυχρό κλίμα σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Αυτή η πτώση είναι μέρος της γενικότερης μεταβολής του καιρού.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, καθώς και στο Ιόνιο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι τιμές θα είναι από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας πιο ήπιες συνθήκες. Τέλος, στο νότιο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα πιο θερμό κλίμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ορατότητα και ομίχλες

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ειδικά κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης. Αυτό το φαινόμενο θα είναι πιο έντονο κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου οι οδηγοί και οι πεζοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η μειωμένη ορατότητα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες δυσκολίας στις μετακινήσεις.

Επιπροσθέτως, στα ορεινά αναμένεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι ομίχλες αυτές θα επηρεάσουν τις ορεινές περιοχές, μειώνοντας περαιτέρω την ορατότητα και καθιστώντας την οδήγηση πιο απαιτητική. Συνιστάται προσοχή σε όσους κινούνται σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα κατά τις ώρες που αναμένονται τα φαινόμενα.

Με πληροφορίες από: Enikos