Η συντριβή των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ φέρει την υπογραφή Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί πέτυχαν σαρωτική νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Η επικράτησή τους τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ανατρέπει τον συσχετισμό δυνάμεων στην Ουάσιγκτον. Το αρνητικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικανούς αποδίδεται, κατά αναλυτές, στην ηγεσία και την κρίση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί αποκτούν τον έλεγχο του Κογκρέσου

Μετά από μια ιστορική βραδιά, οι Δημοκρατικοί επικράτησαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εκτίμηση του NBC News. Η νίκη τους αφορά τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, γεγονός που τους εξασφαλίζει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Από τον Ιανουάριο, οπότε και θα συγκροτηθεί το νέο Κογκρέσο, οι Δημοκρατικοί θα κατέχουν την πλειοψηφία και στα δύο νομοθετικά σώματα. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να ανατρέψει τον υφιστάμενο συσχετισμό δυνάμεων στην Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για την αμερικανική πολιτική σκηνή.

Η «υπογραφή» του Ντόναλντ Τραμπ στο αποτέλεσμα

Το Sky News, σε άμεση ανάλυσή του, διατυπώνει την εκτίμηση ότι το αρνητικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικανούς φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Η ανάλυση κάνει λόγο για «δύο χρόνια ασυνέπειας που κόστισαν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα», υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του πρώην προέδρου.

Ο ανταποκριτής του Sky News στην Ουάσινγκτον, Μαρκ Στόουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτές οι εκλογές αποτέλεσαν πραγματικά δημοψήφισμα για την ηγεσία και την κρίση του Τραμπ». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα «μπλε τσουνάμι», αλλά ταυτόχρονα και για μια «κόκκινη άγκυρα ή, ίσως, μια πορτοκαλί», αποδίδοντας την ήττα στον Τραμπ και τονίζοντας ότι «η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο».

Ασυνέπεια και έλλειψη πειθαρχίας

Ο Μαρκ Στόουν ανέφερε ακόμα ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ «θα μπορούσε να είχε αξιοποιήσει την ιστορική νίκη του μόλις δύο χρόνια νωρίτερα και να ακολουθήσει μια πορεία πειθαρχημένου συντηρητισμού». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει ως ένας Ρεπουμπλικανός με συνεκτικές συντηρητικές δημοσιονομικές πολιτικές.

Αντίθετα, σε κάθε ζήτημα, από την οικονομία μέχρι τα σύνορα και την εξωτερική πολιτική, ο Τραμπ «επέλεξε να ανεβάζει τους τόνους στα άκρα και να οδηγεί τα πράγματα στα όριά τους». Ο Μάθιους, αναφερόμενος στην ίδια περίοδο, πρόσθεσε ότι «ήταν δύο χρόνια ασυνέπειας, πλήρους έλλειψης πειθαρχίας και απόλυτης απουσίας ενσυναίσθησης απέναντι σε όσα αισθάνονταν οι Αμερικανοί πολίτες. Αυτό κόστισε πολύ ακριβά στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απόψε».

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων και ο «πολιτικός σεισμός»

Για περισσότερο από μία δεκαετία, η κομματική υπακοή σε έναν και μόνο άνθρωπο ήταν αταλάντευτη, ωστόσο πλέον εκφράζονται αμφιβολίες για αυτή τη στάση. Ο ανταποκριτής του Sky News θυμάται μια συνομιλία που είχε πριν από δύο μήνες με έναν αγρότη στο Τέξας, ο οποίος του είχε πει: «Εμείς, ο λαός, δεν ακουγόμαστε».

Ο συγκεκριμένος αγρότης είχε ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ δύο χρόνια νωρίτερα και κάποτε ήταν πιστός υποστηρικτής του. Πολλοί άνθρωποι στην περιοχή είχαν εκφράσει στον ανταποκριτή πόσο θυμωμένοι ήταν με τον άνθρωπο στον οποίο κάποτε είχαν εναποθέσει τόση εμπιστοσύνη. Η νίκη του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο χαρακτηρίζεται ως «πολιτικός σεισμός».

Ο πρώην εκπαιδευτικός Τζέιμς Ταλαρίκο αναμένεται πλέον να μεταβεί στη Γερουσία στην Ουάσιγκτον. Η εκλογή ενός Δημοκρατικού από το Τέξας στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μια φράση που αποτυπώνει το μέγεθος της αλλαγής.

Με πληροφορίες από: Newsit