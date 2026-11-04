Η ΟΝΥΞ Τουριστική ξεκίνησε τις εργασίες για την επένδυση στη Χαλκιδική με χρηματοδότηση από την Credia Bank

Η ΟΝΥΞ Τουριστική Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη των εκταμιεύσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης Πίστωσης με Αλληλόχρεο Λογαριασμό που έχει συνάψει με την Credia Bank. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 7,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, η εταιρεία γνωστοποίησε την έναρξη των εργασιών για το επενδυτικό της σχέδιο στη Χαλκιδική. Το έργο φέρει τον τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής».

Η έναρξη των εκταμιεύσεων και οι εργασίες

Η ΟΝΥΞ Τουριστική Α.Ε. προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της έναρξης των εκταμιεύσεων από την Credia Bank. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μέρος της Σύμβασης Πίστωσης με Αλληλόχρεο Λογαριασμό, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ των δύο μερών.

Το ποσό της χρηματοδότησης που παρέχεται από την Credia Bank ανέρχεται σε 7,8 εκατομμύρια ευρώ. Η ανακοίνωση αυτή συνέπεσε με την έναρξη των εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο της ΟΝΥΞ Τουριστική Α.Ε. στην περιοχή της Σάνης Χαλκιδικής.

Το επενδυτικό σχέδιο και η πρώτη πιστοποίηση

Το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη φέρει τον τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής». Η έναρξη των εργασιών επιβεβαιώθηκε με την ολοκλήρωση της «Πρώτης Πιστοποίησης του Τεχνικού Συμβούλου, για την πρόοδο εργασιών του Έργου».

Σύμφωνα με αυτή την πιστοποίηση, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές προς προμηθευτές διαφόρων ειδικοτήτων. Οι πληρωμές αυτές αφορούν την έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών τους, σηματοδοτώντας την πρακτική υλοποίηση του σχεδίου.

Η χρηματοδότηση από την Credia Bank

Η χρηματοδότηση των 7,8 εκατομμυρίων ευρώ από την Credia Bank έχει συγκεκριμένο σκοπό. Αφορά την παροχή κεφαλαίου κίνησης, το οποίο λειτουργεί ως ενδιάμεση χρηματοδότηση.

Αυτή η ενδιάμεση χρηματοδότηση, γνωστή και ως Δάνειο Γέφυρα (Bridge Finance), προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Οι δαπάνες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την έκδοση της άδειας υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις Στρατηγικές Επενδύσεις (ΕΣΧΑΣΕ) και τη χωροθέτηση αυτού.

Συμφωνία με τεχνικό σύμβουλο

Στο πλαίσιο του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, η ΟΝΥΞ Τουριστική, σε συνεργασία με την Credia Bank, προέβη στην υπογραφή ενός Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε με την εταιρεία ResoluteHellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η ResoluteHellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένη και πολυετή εμπειρία στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης και αξιολόγησης της κατασκευής έργων. Το αντικείμενο της συμφωνίας είναι η πιστοποίηση του εκάστοτε σταδίου των εργασιών, καθώς και της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού για το έργο.

Διασφάλιση προόδου και ολοκλήρωσης του έργου

Ο βασικός σκοπός της συμφωνίας με τον τεχνικό σύμβουλο είναι η διασφάλιση και η πιστοποίηση της προόδου και της ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου. Αυτό θα γίνει βάσει των όσων προβλέπονται στα συμβατικά κείμενα του Δανείου.

Επιπλέον, η πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η ορθή και συνεπής υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της ΟΝΥΞ Τουριστική Α.Ε. στη Χαλκιδική.

Με πληροφορίες από: Newsit