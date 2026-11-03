Η πρωινή συνήθεια που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο το βράδυ, σύμφωνα με ειδικό

Η ποιότητα του ύπνου δεν εξαρτάται μόνο από όσα κάνουμε το βράδυ, αλλά και από τις συνήθειες που υιοθετούμε από το πρωί. Μικρές αλλαγές στην πρωινή ρουτίνα μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού και να διευκολύνουν την ξεκούραση τις βραδινές ώρες, σύμφωνα με ειδικό. Η έκθεση στο φυσικό φως, λίγο μετά το πρωινό ξύπνημα, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, δηλαδή του εσωτερικού ρολογιού που επηρεάζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης.

Η απλή συνήθεια που προτείνεται

Για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο, μια συγκεκριμένη πρωινή συνήθεια μπορεί να βοηθήσει το σώμα τους να προετοιμαστεί για έναν φυσικό και ξεκούραστο ύπνο το βράδυ. Αυτή η συνήθεια είναι απλή και δεν απαιτεί φάρμακα, αλλαγές στη διατροφή ή δύσκολες προσπάθειες.

Η Δρ. Ζόι Γουίλιαμς (Dr Zoe Williams), τακτική συνεργάτης της εκπομπής This Morning του ITV, εξηγεί ότι όσοι δυσκολεύονται να κοιμηθούν το βράδυ πρέπει να υιοθετήσουν μία βασική συνήθεια μόλις ξυπνήσουν. Ξεκινώντας από το πρωί, η αλλαγή αυτή εστιάζει στο τι χρειάζεται ο οργανισμός για να «ρυθμίσει» σωστά τον βιολογικό του κύκλο.

Πώς λειτουργεί η έκθεση στο φυσικό φως

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η γνωστή γιατρός αναφέρει ότι το να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να βγείτε έξω το πρωί και «να εισέλθει φυσικό φως στα μάτια σας» μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να προετοιμαστεί καλύτερα για τον ύπνο το βράδυ. Το φυσικό φως το πρωί στέλνει σήμα στον εγκέφαλο ότι η μέρα έχει ξεκινήσει.

Η Δρ. Ζόι εξηγεί ότι αυτό βοηθάει στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρολογιού. Ο κιρκάδιος ρυθμός επηρεάζει το πότε αρχίζει να αυξάνεται η παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου, αργότερα το βράδυ και το πότε αρχίζετε να αισθάνεστε υπνηλία. Τα επίπεδα της κορτιζόλης επίσης ακολουθούν έναν φυσικό ημερήσιο κύκλο.

Δεν χρειάζεται ηλιοφάνεια

Η γιατρός τονίζει ότι δεν χρειάζεται να έχει ηλιοφάνεια για να λειτουργήσει αυτή η συνήθεια. Λειτουργεί ακόμα κι αν ο καιρός είναι μουντός και συννεφιασμένος. Το γεγονός ότι βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και κοιτάζετε προς τον ουρανό δίνει στον εγκέφαλό σας ένα πολύ ισχυρό σήμα σε σχέση με τον συνηθισμένο εσωτερικό φωτισμό.

Εύκολη ενσωμάτωση στην καθημερινότητα

Δεν απαιτείται κάποια ριζική ανατροπή στη ρουτίνα σας, πρόκειται απλώς για μια εύκολη ενέργεια που, σύμφωνα με τη γιατρό, μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στην καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων. Η Δρ. Γουίλιαμς δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορεί κανείς να εφαρμόσει αυτή τη συνήθεια.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πίνετε τον πρωινό σας καφέ έξω στη βεράντα, βγαίνετε στον κήπο όσο βράζει το νερό για το τσάι ή βγαίνετε για λίγο έξω ενώ τα παιδιά τρώνε το πρωινό τους. Η ουσία είναι να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να βγείτε έξω το πρωί και να επιτρέψετε στο φυσικό φως να εισέλθει στα μάτια σας.

Με πληροφορίες από: Enikos