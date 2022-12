Μεξικό: Έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και κολυμπούσε είκοσι ώρες με καρχαρίες

Άνδρας στο Μεξικό έπεσε από ένα κρουαζιερόπλοιο και κολυμπούσε στα ανοιχτά με καρχαρίες για 20 ώρες μέχρι να διασωθεί. Ο επιβάτης του υπερωκεάνιου έζησε από θαύμα, ωστόσο ερωτηματικά προκύπτουν για το πως βρέθηκε μέσα στο νερό.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Good Morning America» του ABC ο επιβάτης Τζέιμς Μάικλ Γκράιμς περιέγραψε την οδυνηρή εμπειρία του την περασμένη εβδομάδα στον Κόλπο του Μεξικού. Παραδέχεται ότι είχε πιει την ημέρα της πτώσης, αν και δεν μπορεί να θυμηθεί πόσο.

Ο 28χρονος είπε σε ένα μέλος της οικογένειάς του ότι πήγαινε στην τουαλέτα και αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδε κανείς. Δεν θυμάται να πηγαίνει στην τουαλέτα, να πέφτει από το πλοίο ή να πέφτει στο νερό.

Περιοχή γεμάτη καρχαρίες

Το πρώτο πράγμα που θυμάται είναι ότι βρισκόταν στον ωκεανό χωρίς να φαίνεται καμία βάρκα στον ορίζοντα. Στην πραγματικότητα ήταν λιπόθυμος στο νερό μετά την πτώση.

Ο Τζέιμς κολυμπούσε στο νερό σε μια περιοχή που είναι γνωστή για τους καρχαρίες που ζουν σε αυτή και φαίνεται ότι συνάντησε τουλάχιστον έναν.

Τελικά, είδε ένα φορτηγό πλοίο και κολύμπησε με την ελάχιστη ενέργεια που του είχε απομείνει... με κατεύθυνση προς το πλοίο. Όταν ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής τον ανέσυρε από το νερό, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ειδοποιήσει έναν από τους στρατιωτικούς ότι ήταν γυμνός.

