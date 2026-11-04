Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power»: Αιχμές για τον Έλον Μασκ και η γνωριμία με τον Platon

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, στην οδό Πειραιώς, για τα εγκαίνια της έκθεσης «People Power». Εκεί είχε μια εκτενή συζήτηση με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Platon (Πλάτωνα Αντωνίου), ο οποίος είναι ο δημιουργός της έκθεσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πολιτική επιρροή του πλούτου, οι ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και η τέχνη της φωτογραφίας.

Η έκθεση «People Power» και η ξενάγηση

Η έκθεση «People Power», η οποία φιλοξενείται στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη, αποτέλεσε την αφορμή για την παρουσία του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα εκθέματα από τον ίδιο τον Platon, καθώς και από τον επιστημονικό διευθυντή του μουσείου, Γιώργο Μαγγίνη.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και της επακόλουθης συζήτησης, αναδείχθηκαν διάφορες πτυχές της τέχνης και της σύγχρονης κοινωνίας. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον καταξιωμένο φωτογράφο για την αξία της τέχνης και την προβολή της Ελλάδας μέσα από τον πολιτισμό.

Οι προβληματισμοί για την τεχνητή νοημοσύνη και τον πλούτο

Ένα από τα κεντρικά σημεία της συζήτησης ήταν οι επιφυλάξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο πρωθυπουργός έθεσε ερωτήματα που αφορούν τα όρια της τεχνολογίας και την επίδρασή της στην ανθρώπινη επικοινωνία, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες του για τον Έλον Μασκ.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πολιτική επιρροή που μπορεί να ασκεί ο πλούτος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη προστασίας των ανθρώπινων σχέσεων και της αυθεντικής επικοινωνίας σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η τέχνη, η φωτογραφία και η πολιτιστική κληρονομιά

Η συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού και του Platon δεν περιορίστηκε μόνο στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις, αλλά επεκτάθηκε και σε θέματα που άπτονται της τέχνης και της φωτογραφίας. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η φωτογραφία ως μέσο έκφρασης και καταγραφής.

Παράλληλα, αναλύθηκαν οι τρόποι διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και η σημασία της προβολής της σε διεθνές επίπεδο. Οι δύο άνδρες εξέτασαν πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν, αλλά και ποιες προκλήσεις δημιουργούνται στους συγκεκριμένους τομείς.

Η «απίθανη» γνωριμία στο Νταβός

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της εκδήλωσης ήταν η αφήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρώτη του γνωριμία με τον Platon. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα πριν από περίπου πέντε χρόνια, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ιστορία λέγοντας: «Πρέπει να πω την ιστορία για το πώς γνωριστήκαμε», προκαλώντας την άμεση και χιουμοριστική αντίδραση του φωτογράφου, ο οποίος απάντησε με ένα «Όχι». Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την αφήγησή του, αποκαλύπτοντας τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο Platon του συστήθηκε.

Η αυτοπεποίθηση του Platon και η επιβεβαίωση

Σύμφωνα με την περιγραφή του πρωθυπουργού, ο Platon τον πλησίασε στο Νταβός, του έδωσε την κάρτα του και του είπε: «Είμαι ο Πλάτων, ο καλύτερος φωτογράφος πορτρέτων στον κόσμο». Αυτή η δήλωση αυτοπεποίθησης κίνησε την περιέργεια του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός, αφού ευχαρίστησε τον φωτογράφο, έδωσε την κάρτα στον προσωπικό του φωτογράφο, Δημήτρη Παπαμήτσο, και τον ρώτησε για την αξιοπιστία της δήλωσης. Η απάντηση του Δημήτρη Παπαμήτσου ήταν κατηγορηματική: «Ισχύει, είναι». Από την πλευρά του, ο Platon παραδέχθηκε αστειευόμενος ότι είχε υπερβάλει στην παρουσίαση των ικανοτήτων του, με σκοπό να εξασφαλίσει την ευκαιρία να φωτογραφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki