Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγείται σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2026, στον ανακριτή ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Το κύκλωμα κατηγορείται ότι συγκέντρωνε δωρεές εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες, αντί να διαθέτει για τους σκοπούς της οργάνωσης, τις ξόδευε σε ταξίδια, πανάκριβες τσάντες και στοιχήματα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά την κατάχρηση χρημάτων που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά.

Η απολογία του φερόμενου εγκεφάλου

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση της 35χρονης συζύγου του. Το ζευγάρι φέρεται να είχε πάρει εικονικό διαζύγιο, προκειμένου να μην κινήσει υποψίες για τις παράνομες δραστηριότητές του. Ο 37χρονος κατηγορείται ότι καταχράστηκε δωρεές ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Η σύζυγός του, κατά την απολογία της, αμφισβήτησε το ακριβές ύψος του ποσού που λείπει, κάνοντας λόγο για σχεδόν 900.000 ευρώ. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη πως τα χρήματα που φέρεται να έχουν καταχραστεί, τα έπαιξε σε τυχερά παιχνίδια.

Το οικονομικό σκάνδαλο της «Παιδικής Χαράς»

Από την έρευνα που έχει διεξαχθεί, προκύπτει ότι η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» είχε συγκεντρώσει συνολικά 3,9 εκατομμύρια ευρώ από τουλάχιστον 92 ερανικές δράσεις. Ωστόσο, ένα σημαντικά μικρότερο ποσό, συγκεκριμένα 1,1 εκατομμύρια ευρώ, κατέληξε τελικά στις οικογένειες που πάλευαν να κρατήσουν στη ζωή τα άρρωστα παιδιά τους. Το υπόλοιπο ποσό φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικά οφέλη των εμπλεκομένων.

Οι συλλήψεις και οι εμπλεκόμενοι

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα. Πέρα από τον 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη και την 35χρονη σύζυγό του, οι υπόλοιποι τέσσερις έχουν ήδη απολογηθεί και αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται και ένας αρχιδιαιτητής, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε στημένους αγώνες τοπικού ποδοσφαίρου. Η εμπλοκή του αρχιδιαιτητή φέρεται να σχετίζεται με τη διευκόλυνση του Κωνσταντίνου Φιρινίδη να κερδίζει στοιχήματα, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην υπόθεση.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Νεότερες πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος και τις κινήσεις του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του, προκειμένου να εντοπίζουν οικογένειες με άρρωστα παιδιά. Συγκεκριμένα, η 35χρονη σύζυγος επισκεπτόταν συχνά παιδογκολογικά νοσοκομεία, όπου «ψάρευε» γονείς που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.

Η γυναίκα παρατηρούσε ποιες οικογένειες ήταν πιο οικονομικά ασθενείς. Με το πρόσχημα ότι γνώριζε, και όχι ότι διηύθυνε, μία ΜΚΟ, τους διαφήμιζε την «Παιδική Χαρά». Αυτή η προσέγγιση της επέτρεπε να δημιουργεί μια ψευδή εικόνα ανεξαρτησίας από την οργάνωση, ενώ στην πραγματικότητα ήταν άμεσα εμπλεκόμενη.

Οι διάλογοι και οι απαιτήσεις από γονείς

Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνουν και συγκεκριμένους διαλόγους που λάμβαναν χώρα μπροστά στους γονείς. Η 35χρονη, προσποιούμενη ότι δεν είχε καμία σχέση με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, του έλεγε: «Κύριε Πρόεδρε, έχω εδώ μια οικογένεια που υποφέρει. Σας παρακαλώ μεσολαβώ εγώ για να τη βοηθήσετε». Αυτή η σκηνοθετημένη επικοινωνία είχε ως στόχο να ενισχύσει την αξιοπιστία της ΜΚΟ και να πείσει τους γονείς για την καλή της πρόθεση.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ ζητούσε από τους γονείς να αλλάξουν τα στοιχεία τους κατά τη διάρκεια των εράνων. Αυτή η απαίτηση υποδηλώνει μια προσπάθεια απόκρυψης ή παραποίησης στοιχείων, ενισχύοντας τις υποψίες για παράνομες ενέργειες και συστηματική εξαπάτηση.

Με πληροφορίες από: Newsit