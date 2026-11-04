Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής και πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ενώπιον της ανακριτικής Αρχής για την υπόθεση απάτης μέσω εράνων. Οι έρανοι φέρονται να διοργανώνονταν για την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Η απολογία του 37χρονου αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο των απολογιών των έξι βασικών κατηγορουμένων, ενώ η 35χρονη σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, έχει ήδη προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση.

Οι κατηγορίες και ο σκοπός της ΜΚΟ

Σε βάρος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη έχει ασκηθεί δίωξη για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμορία. Οι κατηγορίες αυτές συνδέονται με τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω των εράνων της οργάνωσης «Παιδική Χαρά».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα χρήματα αυτά, αντί να διατίθενται για τους προβλεπόμενους σκοπούς, δηλαδή την ενίσχυση παιδιών με σοβαρές ασθένειες, κατηγορείται ότι χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση της πολυτελούς διαβίωσης του ζευγαριού. Η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς εξακολουθούν να επικοινωνούν με τις Αρχές και άλλοι γονείς, καταγγέλλοντας εράνους που οργανώθηκαν από τα ίδια πρόσωπα, αλλά δεν περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στη δικογραφία.

Επιτακτικοί διάλογοι για την κατάθεση χρημάτων

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε διάλογος του βασικού κατηγορούμενου με έναν δωρητή, όπου ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης ακούγεται να ζητά επιτακτικά την άμεση κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν ένα ζευγάρι αποφάσισε να διοργανώσει εκδήλωση με φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να ενισχυθεί ένα άρρωστο παιδί μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Ωστότε, η εμπλοκή πολιτιστικών συλλόγων στη διοργάνωση φαίνεται πως προκάλεσε καθυστέρηση περίπου 15 ημερών στην καταβολή των χρημάτων. Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του ιδιοκτήτη της ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να ζητούσε με επιτακτικό και έντονο ύφος την άμεση κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό.

Στον διάλογο, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης ακούγεται να λέει: «Με έχετε κουράσει λίγο με αυτή την υπόθεση. Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε, γιατί έχετε κουράσει. Ειλικρινά σου το λέω. Βάλτε τα λεφτά, αφήστε τις δικαιολογίες. Με 1.000 ευρώ δεν θα σωθείτε. Δεν έχεις να μου πεις κάτι κι έχω πάρα πολλές δουλειές. Είμαι στο γραφείο, δεν μπορώ να μιλάω όλη μέρα γι’ αυτό. Δηλαδή το έχουμε κουράσει το θέμα».

Η χλιδάτη ζωή και οι προσπάθειες δικαιολόγησης δαπανών

Νέα στοιχεία για τη διαβίωση του 37χρονου προέδρου της ΜΚΟ και της συντρόφου του παρουσιάστηκαν, καταγράφοντας αγορές μεγάλης αξίας, μετακινήσεις σε διακεκριμένες θέσεις αεροπλάνων και διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία. Παρότι το ζευγάρι υποστηρίζει ότι ακολουθούσε έναν λιτό τρόπο ζωής, τα στοιχεία περιλαμβάνουν πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβά πούρα, επώνυμα είδη και δαπάνες δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Ο 37χρονος εμφανιζόταν με πολυτελή αυτοκίνητα και ακριβά πούρα ακόμη και κατά τις συναντήσεις του με γονείς παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Επιπλέον, ένας πατέρας παιδιού κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές όταν άρχισε να ζητά τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί μέσω δωρεών.

Ταυτόχρονα, στη δημοσιότητα ήρθαν συνομιλίες του επικεφαλής της ΜΚΟ με τη σύντροφό του, Βασιλική Μανησιώτη, στις οποίες συζητούν για τα χρηματικά ποσά που ξόδευαν, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις δαπάνες τους μέσω παραστατικών. Από τους διαλόγους προκύπτει ότι το ζευγάρι αναζητούσε τρόπους να δικαιολογήσει μέσω τιμολογίων και αποδείξεων τις αγορές και τα έξοδα που συνδέονταν με τον πολυτελή τρόπο ζωής τους. Οι συνεχείς αναλήψεις από τους λογαριασμούς στους οποίους συγκεντρώνονταν τα χρήματα των εράνων είχαν ως συνέπεια να μην επαρκούν πλέον τα διαθέσιμα ποσά ούτε για να καλυφθούν απαραίτητα έξοδα.

Η απολογία του αρχιδιαιτητή

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου απολογήθηκε ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 43χρονος αρχιδιαιτητής της Πιερίας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ο 43χρονος κατηγορείται για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικού πρωταθλήματος, με την εμπλοκή που του αποδίδεται να αφορά τους ορισμούς διαιτητών στις επίμαχες αναμετρήσεις.

Ενώπιον του ανακριτή, ο αρχιδιαιτητής αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή τόσο στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων όσο και στις δραστηριότητες της οργάνωσης. Μέσω της υπεράσπισής του υποστήριξε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει συμμετοχή του σε καμία τηλεφωνική συνομιλία, ενώ δήλωσε ότι αγνοεί τους λόγους για τους οποίους το όνομά του περιλαμβάνεται στην έρευνα. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki