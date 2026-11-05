Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, δύο πρόσωπα της τηλεόρασης, απασχολούν ξανά τα φώτα της δημοσιότητας σχετικά με τη μεταξύ τους σχέση, μετά την κοινή τους παρουσίαση εκπομπής την περασμένη σεζόν. Παρότι η συνεργασία τους στο Open ολοκληρώθηκε, οι ερωτήσεις για όσα συνέβησαν μεταξύ τους παραμένουν επίκαιρες σε συνεντεύξεις και δηλώσεις. Οι δύο παρουσιαστές φέρεται να ολοκλήρωσαν την κοινή τους τηλεοπτική πορεία χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα, γεγονός που τροφοδοτεί τα συνεχιζόμενα σχόλια.

Η κοινή τηλεοπτική πορεία στο Open

Την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συνεργάστηκαν στην παρουσίαση της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» στο κανάλι Open. Η εκπομπή μεταδιδόταν κάθε Σάββατο και Κυριακή, ξεκινώντας από τις 09:50 το πρωί, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του πρωινού προγράμματος του Σαββατοκύριακου. Για μία ολόκληρη σεζόν, οι δύο παρουσιαστές μοιράζονταν τον τηλεοπτικό χρόνο, προσπαθώντας να προσφέρουν ψυχαγωγία στο κοινό.

Ωστόσο, η κοινή τους πορεία στην τηλεόραση έφτασε στο τέλος της με έναν τρόπο που προκάλεσε συζητήσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ολοκλήρωση της συνεργασίας τους έγινε χωρίς να υπάρξει καμία ανταλλαγή κουβέντας μεταξύ τους. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε το τέλος μιας τηλεοπτικής συνύπαρξης, αφήνοντας πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη φύση των σχέσεών τους εκτός πλατό.

Οι συνεχιζόμενες ερωτήσεις

Παρά το πέρας της κοινής τους τηλεοπτικής σεζόν, τόσο η Ιωάννα Μαλέσκου όσο και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συνεχίζουν να δέχονται επίμονες ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Σε κάθε συνέντευξη ή δημόσια εμφάνιση, το θέμα της μεταξύ τους σχέσης και όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους επανέρχεται. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν κυρίως τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας τους ή την έλλειψη αυτής, μετά το τέλος της εκπομπής.

Το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης παραμένει αμείωτο, καθώς οι δύο παρουσιαστές αποτελούν συχνά θέμα συζήτησης για την περίπλοκη, όπως φαίνεται, σχέση τους. Οι επίμονες αυτές ερωτήσεις δείχνουν ότι το παρελθόν τους στην τηλεόραση δεν έχει ξεχαστεί, και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας τους εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον, παρά το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει.

Η αντίδραση της Ιωάννας Μαλέσκου σε εκδήλωση

Πρόσφατα, η Ιωάννα Μαλέσκου βρέθηκε σε μία κοινωνική εκδήλωση που διοργάνωσε η Beautiful People. Το event έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026, σε έναν ιδιαίτερο χώρο, το Ladurée Mitropoleos, και συγκεκριμένα στο περίτεχνο Salon de Thé του ιστορικού γαλλικού οίκου. Εκεί, η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε και απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις που της τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, η στάση της άλλαξε όταν δέχτηκε ερώτηση που αφορούσε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Η Ιωάννα Μαλέσκου επέλεξε να γυρίσει επιδεικτικά την πλάτη της, αποφεύγοντας να απαντήσει. Αντί να σχολιάσει το θέμα, πρότεινε στην τραγουδίστρια Ζόζεφιν, η οποία ήταν μαζί της, να πάνε να φάνε μακαρόν, αλλάζοντας έτσι το θέμα συζήτησης και δείχνοντας την πρόθεσή της να μην αναφερθεί στον πρώην συνεργάτη της.

Η δήλωση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τη σχέση του με την Ιωάννα Μαλέσκου. Σε προηγούμενη δήλωσή του, είχε ξεκαθαρίσει ότι «Δεν έχουμε σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου». Ο ίδιος εξήγησε ότι η τελευταία φορά που βρέθηκαν και χαιρετήθηκαν ήταν στις 6 με 7 Ιουλίου. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι υπήρξε μία ακόμη συνάντηση σε ένα event, περίπου μία εβδομάδα πριν από τη δήλωσή του, όπου επίσης χαιρετήθηκαν κανονικά.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αιτιολόγησε την έλλειψη σχέσεων, τονίζοντας: «Δεν έχουμε σχέσεις γιατί δεν ήμασταν πριν φίλοι για να είμαστε μετά». Με αυτή τη φράση, υπογράμμισε ότι η φύση της σχέσης τους ήταν καθαρά επαγγελματική και δεν υπήρχε κάποια φιλική βάση που θα μπορούσε να διατηρηθεί μετά το τέλος της συνεργασίας τους στην τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας έτσι την απόσταση που τους χωρίζει.

Το «περσινά ξινά σταφύλια»

Η φράση «περσινά ξινά σταφύλια» χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει καταστάσεις ή γεγονότα του παρελθόντος που δεν έχουν πλέον σημασία. Στην περίπτωση της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα, αυτή η έκφραση περιγράφει ακριβώς ό,τι συνέβη μεταξύ τους την περασμένη σεζόν, υποδηλώνοντας ότι τα όποια ζητήματα προέκυψαν, ανήκουν πλέον στο παρελθόν και δεν θα έπρεπε να απασχολούν.

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται από τις συνεχείς ερωτήσεις και τις αντιδράσεις των δύο πλευρών, το παρελθόν τους εξακολουθεί να είναι ένα θέμα που απασχολεί. Η επιδεικτική άρνηση της Μαλέσκου να σχολιάσει και οι ξεκάθαρες δηλώσεις του Κωνσταντάρα υπογραμμίζουν ότι, αν και η συνεργασία τους έχει τελειώσει, η ιστορία τους παραμένει ένα θέμα ενδιαφέροντος για το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis