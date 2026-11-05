Στο φως βίντεο από τις επιθέσεις της συμμορίας με τις χειροβομβίδες που τρομοκρατούσε καταστηματάρχες στην Αθήνα

Αποκαλυπτικά βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας περιλαμβάνονται στην ογκοδέστατη δικογραφία για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμορία, που φέρεται να συνδέεται με τη λεγόμενη «μαφία των φυλακών», εκβίαζε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτώντας χρήματα για «προστασία» και προκαλώντας εκρήξεις. Η Ασφάλεια Αττικής προχώρησε στο «ξεδόντιασμα» της οργάνωσης, συλλαμβάνοντας πέντε μέλη της, ενώ ο αρχηγός της φέρεται να είναι ένας έγκλειστος Αλβανός βαρυποινίτης.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε διαρκή δράση, σταθερή εσωτερική δομή, ιεραρχική διάρθρωση και διακριτή κατανομή ρόλων. Τα εκτελεστικά της μέλη χτυπούσαν μετά από εντολές που λάμβαναν από τον έγκλειστο αρχηγό. Στο στόχαστρο της οργάνωσης είχαν βρεθεί, μεταξύ άλλων, τα καταστήματα «Paris» και «Best» στο κέντρο της Αθήνας, από τους ιδιοκτήτες των οποίων τα μέλη της φέρονται να απαιτούσαν χρήματα για «προστασία».

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου 2026, σημειώθηκαν εκρήξεις δύο χειροβομβίδων στα συγκεκριμένα καταστήματα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Ακολούθησε νέα επίθεση τα ξημερώματα της 5ης Οκτωβρίου 2026, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από το κατάστημα «Paris». Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη, ενώ εκείνη την ώρα στο εσωτερικό βρίσκονταν οκτώ θαμώνες. Επίσης, εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις εκρήξεων με ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και μία περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας και απόπειρας έκρηξης με ρίψη χειροβομβίδας σε κατάστημα που βρισκόταν σε λειτουργία.

Το «διευθυντήριο» των φυλακών

Ως φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης εμφανίζεται ένας 49χρονος σκληρός Αλβανός βαρυποινίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Τρικάλων. Παρά τον εγκλεισμό του, ο 49χρονος διατηρούσε τον επιχειρησιακό έλεγχο της οργάνωσης, καθορίζοντας τους στόχους των επιθέσεων, αξιολογώντας τις πληροφορίες που συλλέγονταν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο και παρέχοντας οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη.

Στην οργάνωση φέρονται να συμμετείχαν και άλλα τέσσερα μέλη που βρίσκονται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Μεταξύ αυτών, ένας Έλληνας Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία, κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, και δύο Αιγύπτιοι κρατούμενοι σε Μαλανδρίνο και Αυλώνα.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Το «ξεδόντιασμα» της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης που έλαβε χώρα πρωινές ώρες την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026. Αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εντόπισαν και συνέλαβαν πέντε μέλη της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 19, 17, 19, 18 και 20 ετών, είναι δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαποί. Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν συνολικά από εννέα βασικά μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, ενώ τα υπόλοιπα πέντε, που δραστηριοποιούνταν στην Αττική, συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση.

Οι κατηγορίες και οι δικογραφίες

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση σε συνδυασμό με απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εκβίαση τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επιπλέον, σε βάρος του αρχηγικού έγκλειστου μέλους της οργάνωσης σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια σουβλιά. Από το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο άλλων φυλακισμένων μελών της οργάνωσης για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Τα βίντεο-ντοκουμέντα από τις επιθέσεις

Στο υλικό από την εγκληματική οργάνωση, αποτυπώνεται το modus operandi με το οποίο επέλεγαν να επιτεθούν τα εκτελεστικά μέλη. Τα βίντεο ντοκουμέντα προέρχονται από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων που έγιναν στόχος, αλλά και γειτονικών επιχειρήσεων, και αξιολογήθηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο από την επίθεση σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, μία από τις υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας. Τα αποκαλυπτικά αυτά βίντεο αποτελούν σημαντικό στοιχείο στην ογκοδέστατη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ασφάλεια Αττικής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis