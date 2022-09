24η Σεπτεμβρίου: Η θεωρία συνωμοσίας που προκάλεσε πανικό στο διαδίκτυο

Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι καθημερινό φαινόμενο στα social media, με μια πρόσφατη να γίνεται viral στο TikTok. Όπως όμως αναφέρει η New York Post, η απάντηση σε αυτή είναι απλή. Ο πανικός λοιπόν ξεκίνησε όταν ένα βίντεο του Γερμανού πολιτικού Freidrich Merz, ανέβηκε στο Twitter.

Μέσα σε αυτό ακούγεται να λέει: «Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα θυμόμαστε όλοι την 24η Σεπτεμβρίου του 2022 ως την ημέρα που θα λέμε: Θυμάμαι ακριβώς πού βρισκόμουν».

Η αναφορά αυτή πυροδότησε αρκετές θεωρίες συνωμοσίας με όσα θα μπορούσαν να πάνε λάθος τη συγκεκριμένη ημέρα, συμπεριλαμβάνοντας μια μεγάλη ισχυρή έκλαμψη που θα μπορούσε να πλήξει τη Γη και να δημιουργήσει τροπικούς κυκλώνες, με αποτέλεσμα τη μαζική καταστροφή, σύμφωνα με το Middle East Mashable.

Ο TikToker Daily Rundown with Chris ανέφερε ακόμη ότι κάποιοι πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει τη συγκεκριμένη ημέρα ότι σκοπεύει να διεκδικήσει και πάλι την προεδρία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα όμως με την ιστοσελίδα Lead Stories, η οποία τσεκάρει όσα κυκλοφορούν για την εγκυρότητά τους, το βίντεο του Merz τραβήχτηκε στις 27 Φεβρουαρίου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και ο πολιτικός αντιδρούσε στις πρώτες εικόνες του πολέμου που είχαν κυκλοφορήσει.

Κατά λάθος είπε Σεπτέμβριος, ενώ εννοούσε η 24η Φεβρουαρίου.

Συνεπώς, όπως σημειώνει η New York Post, η θεωρίες τρόμου για ηλιακή έκλαμψη στις 24 Σεπτεμβρίου δεν στηρίζονται σε κάποιο στοιχείο. Η Lead Stories σημειώνει ακόμη ότι ακόμη και στην πιο μεγάλη ισχύ τους, οι ηλιακές εκλάμψεις δεν μπορούν να διαπεράσουν την ατμόσφαιρα της Γης και να πλήξουν άμεσα τους ανθρώπους.

What the fuck are they planning on 24 september 2022



Why did Friedrich Metz, German Member of Parliament say, “Dear Colleagues…September 24, 2022 will be remembered by all of us as a day which we will say, “I remember exactly where I was…”? pic.twitter.com/ldv4VstuAD