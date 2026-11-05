Η Μαριάννα Τουμασάτου για την Ελλάδα: «Βλέπω τη χώρα σε φάση καταστροφής»

Η Μαριάννα Τουμασάτου προχώρησε σε μια αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με την εικόνα που διαπιστώνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, εκφράζοντας την άποψη ότι βλέπει τη χώρα σε φάση καταστροφής. Η ηθοποιός αναφέρθηκε σε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, τονίζοντας πως τα πάντα είναι σαθρά.

Η Ελλάδα σε φάση καταστροφής

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Enjoy, με αφορμή τη σειρά «Οι κόρες της Αρετής» στον Alpha, η Μαριάννα Τουμασάτου περιέγραψε την κατάσταση στην Ελλάδα ως «φάση καταστροφής». Η ίδια υπογράμμισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε πολλά επίπεδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά. Τα πάντα είναι σαθρά».

Η ηθοποιός έθιξε ζητήματα όπως η ακρίβεια και η λιτότητα, τα οποία, όπως ανέφερε, επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τον φόβο του πολέμου που, όπως είπε, «περνά ξανά σαν σκιά πάνω από την Ευρώπη», κάτι που προσθέτει στην γενικότερη αβεβαιότητα.

Τα σκάνδαλα ως «Λερναία Ύδρα»

Ένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ιδιαίτερα η Μαριάννα Τουμασάτου ήταν τα σκάνδαλα, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, «ξεφυτρώνουν σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας». Η ηθοποιός δήλωσε ότι αυτά τα γεγονότα «μας πληγώνουν όλους πάρα πολύ», υπογραμμίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία.

Ως παράδειγμα, ανέφερε το περιστατικό με το ιατρείο ευεξίας, χαρακτηρίζοντάς το ως «μια μεγάλη μπίζνα, που είχε στόχο το κέρδος». Εξήγησε ότι, αν το δει κανείς στη μεγάλη του εικόνα, αυτό το ζήτημα «είχε ως βάση τον ιατρικό τουρισμό», μια συζήτηση που, όπως είπε, «πονάει πολύ» και «δεν είναι απλή». Η ίδια παρατήρησε ότι ο κόσμος έχει θορυβηθεί από τέτοια γεγονότα.

Η «ναυαρχίδα» της Ευρώπης βράζει

Η Μαριάννα Τουμασάτου δεν περιορίστηκε μόνο στην Ελλάδα, αλλά επέκτεινε την ανάλυσή της και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα. Όπως δήλωσε, «και η ναυαρχίδα που λέγεται Ευρώπη βράζει». Για να υποστηρίξει αυτή την άποψη, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα προβλήματα που παρατηρούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για την κατάσταση στη Γαλλία με την Παιδεία, στη Γερμανία με το Ενεργειακό ζήτημα, στη Βρετανία με το Μεταναστευτικό και στην Ισπανία με τα ενοίκια. Αυτά τα παραδείγματα, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, τη λιτότητα και τον φόβο του πολέμου, συνθέτουν μια εικόνα γενικευμένης αναταραχής στην ήπειρο.

Δικαίωση και εκλογές: Οι προβληματισμοί της ηθοποιού

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η Μαριάννα Τουμασάτου εξέφρασε τους προβληματισμούς της σχετικά με το πώς ο κόσμος θα αντιδράσει στα συνεχιζόμενα προβλήματα. Αναρωτήθηκε εάν οι πολίτες θα ψηφίσουν «με βάση τα σκάνδαλα ή με βάση την τσέπη του και την ακρίβεια» στις επερχόμενες εκλογές.

Η ηθοποιός τόνισε ότι «μέχρι τις εκλογές δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο μας περιμένει», εκφράζοντας την αίσθηση ότι «συνέχεια μαθαίνουμε πράγματα που μας κάνουν να βγαίνουμε από τα ρούχα μας». Πρόσθεσε μάλιστα ότι πλέον «νιώθω ότι τίποτα δεν μας εκπλήσσει». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης στη χώρα, ανέφερε ότι «όταν οι άνθρωποι, που έχασαν τα παιδιά τους στη σιδηροδρομική τραγωδία, δεν έχουν βρει δικαίωση ακόμη και σήμερα, καταλαβαίνετε σε τι χώρα ζούμε».

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Μαριάννα Τουμασάτου απηύθυνε ένα κάλεσμα, λέγοντας ότι «αξίζει, όμως, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το σκηνικό. Να συνειδητοποιήσουμε το κακό που μας έχει βρει, να το καταλάβουμε επιτέλους».

Με πληροφορίες από: Topontiki