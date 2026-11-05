Ρωσική εξτρεμιστική οργάνωση πίσω από το μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε δεκάδες επιβατικά αεροσκάφη έχει προκαλέσει αναστάτωση και φόβο σε ολόκληρη την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες. Πίσω από ορισμένες από αυτές τις ψευδείς απειλές, οι οποίες οδήγησαν σε εκτροπές πτήσεων και κινητοποίηση των αρχών, φέρεται να βρίσκεται μια ρωσική εξτρεμιστική οργάνωση. Οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν πλέον εάν πρόκειται για μια συντονισμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης των αερομεταφορών.

Εκτεταμένες απειλές και η ρωσική οργάνωση

Περισσότερες από 30 πτήσεις σε όλη την Ευρώπη επηρεάστηκαν από απειλές για βόμβες από τις αρχές της εβδομάδας, προκαλώντας αναγκαστικές προσγειώσεις, εκτροπές αεροσκαφών και κινητοποίηση μαχητικών. Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, τουλάχιστον 27 πτήσεις δέχθηκαν απειλές, ενώ συνολικά από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον 33 πτήσεις, με τα περιστατικά της Πέμπτης να αποτελούν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση απειλών μέσα στην εβδομάδα.

Η οργάνωση «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», η οποία κρύβεται πίσω από κάποιες από τις ψευδείς απειλές για ύπαρξη βόμβας σε πτήσεις, αποτελεί ρωσική εξτρεμιστική οργάνωση. Πρόκειται για ένα ακροδεξιό κίνημα που ιδρύθηκε στη Ρωσία, όπως ανέφεραν ξένα μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026.

Το περιεχόμενο των απειλητικών μηνυμάτων

Οι απειλές διαβιβάστηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα μηνύματα να περιέχουν συγκεκριμένες φράσεις. Μια απειλή για βόμβα σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία είχε υπογραφή από αυτή την οργάνωση. Το email, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, έγραφε: «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος».

Αντίστοιχα μηνύματα εστάλησαν και στην Ιταλία, όπου δύο πτήσεις δέχθηκαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το email, γραμμένο στα ιταλικά, είχε επίσης υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» και περιείχε μισογυνικές αναφορές. Το μήνυμα ανέφερε: «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (…). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος».

Περιστατικά σε ευρωπαϊκές χώρες και ελληνικές πτήσεις

Στην Ιταλία, ανώνυμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς αεροπορικές αρχές έφεραν την υπογραφή «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους». Ένα από τα μηνύματα εστάλη νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην εταιρεία διαχείρισης των αεροδρομίων της Ρώμης και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Το email ισχυριζόταν ότι είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί σε δύο πτήσεις: της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη και της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς την ιταλική πρωτεύουσα.

Στη Γαλλία, αεροσκάφος της Aer Lingus που εκτελούσε πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης και εκτράπηκε στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Εβρέ, έπειτα από απειλή για βόμβα. Στη Βουλγαρία, η Πολεμική Αεροπορία απογείωσε μαχητικά MiG-29 για τη συνοδεία τριών πτήσεων της Ryanair με προορισμό τη Σόφια, οι οποίες είχαν αναχωρήσει από την Κοπεγχάγη, τη Μαδρίτη και το Λονδίνο. Οι δύο πρώτες προσγειώθηκαν στη Σόφια, ενώ η τρίτη κατευθύνθηκε στη Φιλιππούπολη.

Ανάμεσα και σε κάποιες από τις πτήσεις που δέχτηκαν απειλές περιλαμβάνεται πτήση της Aegean από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχη απειλή δέχθηκε και αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Βιέννη. Η Aegean, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι οι Αρχές ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο. Οι απειλές για βόμβα εκτιμάται ότι εντάσσονται στις ευρύτερες εξελίξεις των τελευταίων ημερών με το μπαράζ απειλών σε αεροσκάφη.

Κινητοποίηση αρχών και το κόστος των απειλών

Οι απειλές, παρότι αποδείχθηκαν όλες αβάσιμες μέχρι στιγμής, καθώς δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα αεροσκάφη, προκάλεσαν εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας και σημαντική κινητοποίηση των αρχών. Στην Ιταλία, μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν την πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο, όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ειδικούς εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, χωρίς να βρεθούν εκρηκτικά.

Το πρωτοφανές κύμα απειλών έχει προκαλέσει αναστάτωση σε δεκάδες ευρωπαϊκά αεροδρόμια, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες. Το λειτουργικό και οικονομικό κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες και τις κρατικές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα υψηλό, λόγω των αναγκαστικών προσγειώσεων, των εκτροπών και των εκτεταμένων ελέγχων ασφαλείας που απαιτούνται.

Σενάρια υβριδικού πολέμου στο τραπέζι

Οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για συντονισμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης των αερομεταφορών. Τα σενάρια υβριδικού πολέμου βρίσκονται στο τραπέζι των ερευνών, καθώς οι απειλές έχουν προκαλέσει ευρεία αναστάτωση και επιβάρυνση στα συστήματα ασφαλείας των ευρωπαϊκών χωρών. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι υπεύθυνοι πίσω από το σύνολο των απειλών, πέραν της υπογραφής της ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης σε ορισμένα από τα μηνύματα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit