Ουκρανία: Δεν θέλω να πεθάνω λέει με δάκρυα στα μάτια ένα παιδί

Εικόνες που σοκάρουν, βίντεο που προκαλούν θλίψη. Οι κάτοικοι της Ουκρανίας κοιτούν κατάματα το πρόσωπο του πολέμου που κήρυξε τα ξημερώματα της Πέμπτης 24 Φεβρουαρίου ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι επιθέσεις κόβουν το νήμα της ζωής των αμάχων και αρκετοί ψάχνουν να βρουν τρόπο να προστατευτούν μαζί με τις οικογένειές τους. Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες από τα καταφύγια, με τις μανάδες αγκαλιά με τα παιδιά τους.

«Δεν θέλω να πεθάνω» λέει ένα παιδί με τα δάκρυα να τρέχουν στα μάτια του. «Θέλω να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό. Ξύπνησα από το μεγάλο μπαμ σήμερα. Κατάλαβα ότι ήταν πόλεμος» λέει.

Η απελπισία ζωγραφίζεται στα πρόσωπα των ενηλίκων. «Δεν ανησυχώ για μένα, ανησυχώ για τα παιδιά. Ξυπνάνε και κλαίνε και αναρωτιούνται τι συνέβη. Τι να τους πω, δεν μπορούν να καταλάβουν τον πόλεμο» λέει μια μητέρα.

Ο φόβος στα πρόσωπα των πολιτών που ακούνε τους βομβαρδισμούς και τις σειρήνες δεν μπορεί να καλυφθεί. «Πού να πάω; Πείτε μου σας παρακαλώ. Προς τα πού να τρέξω; Θεέ μου!» λέει μία γυναίκα.

“I don’t want to die.” Ukrainians are seeking safety after Russia’s invasion, with some fleeing the country and finding shelter. Parents are left trying to explain the violence to their kids https://t.co/ujqOFOEUOS pic.twitter.com/UCngbwe1yx

"Where do I go? Tell me please. Where will I run?"



People across Ukraine were out on the streets, queuing at ATMs, looking for shelter or seeking ways to leave the country. pic.twitter.com/FgMy5iaqu7