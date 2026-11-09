Δεκάδες καταγγελίες για απάτες μέσω διαδικτυακού καταστήματος έχουν κατατεθεί το τελευταίο διάστημα στις αστυνομικές αρχές, με επίκεντρο γνωστή σχεδιάστρια μόδας. Συνολικά 21 πελάτισσες περιγράφουν ότι κατέβαλαν προκαταβολές για παραγγελίες που δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια τους. Η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις, οδηγώντας σε εκτεταμένες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές.

Οι καταγγελίες για μη παράδοση παραγγελιών

Οι καταγγέλλουσες περιγράφουν ένα κοινό μοτίβο στις συναλλαγές τους με το e-shop της σχεδιάστριας. Όπως αναφέρουν, προχώρησαν σε παραγγελίες προϊόντων, για τις οποίες κατέβαλαν προκαταβολές, όπως ζητήθηκε. Ωστόσο, οι παραγγελίες αυτές δεν παραδόθηκαν ποτέ στους παραλήπτες τους, παρά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος.

Όταν οι πελάτισσες προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τη σχεδιάστρια μόδας για να ζητήσουν εξηγήσεις ή την επιστροφή των χρημάτων τους, διαπίστωσαν ότι τις είχε μπλοκάρει. Αυτή η ενέργεια καθιστούσε αδύνατη την περαιτέρω επικοινωνία και την επίλυση των προβλημάτων που είχαν προκύψει με τις μη παραδοθείσες παραγγελίες.

Η περίπτωση της βάφτισης και οι απειλές

Μία από τις 21 καταγγέλλουσες περιέγραψε αναλυτικά την προσωπική της εμπειρία, η οποία ξεκίνησε με την παραγγελία ενός φορέματος για τη βάφτιση του γιου της. Παρότι οι ημέρες περνούσαν, το φόρεμα δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι της, αναγκάζοντάς την να αγοράσει άλλο φόρεμα από διαφορετικό κατάστημα για την περίσταση. Η ίδια προσέλαβε δικηγόρο με σκοπό να ανακτήσει τα χρήματα που είχε καταβάλει ως προκαταβολή.

Έναν μήνα μετά τη βάφτιση, η σχεδιάστρια μόδας της έστειλε ένα φόρεμα. Ωστόσο, η πελάτισσα κατήγγειλε ότι το φόρεμα όχι μόνο ήταν λάθος σχέδιο ή μέγεθος, αλλά ήταν και λερωμένο. Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει εκ νέου με τη σχεδιάστρια για το ζήτημα, υποστήριξε ότι δέχθηκε απειλές και τραμπουκισμό, γεγονός που επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση.

Η δικαστική οδός και η κινητοποίηση άλλων πελατισσών

Μετά τα παραπάνω περιστατικά, ο δικηγόρος της συγκεκριμένης πελάτισσας προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης κατά της σχεδιάστριας μόδας. Αυτή η νομική ενέργεια αποτέλεσε την αφετηρία ενός μεγάλου κύκλου ερευνών από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες άρχισαν να εξετάζουν την υπόθεση σε βάθος.

Η δημόσια καταγγελία και η έναρξη των ερευνών κινητοποίησαν και άλλες πελάτισσες του συγκεκριμένου e-shop. Συνολικά, ακόμη 20 γυναίκες, εκτός από την αρχική καταγγέλλουσα, αποφάσισαν να υποβάλουν τις δικές τους καταγγελίες, περιγράφοντας παρόμοιες εμπειρίες με μη παραδοθείσες παραγγελίες και απώλεια προκαταβολών. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών έφτασε τις 21.

Η αντίδραση της σχεδιάστριας και οι δηλώσεις της

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, η σχεδιάστρια μόδας εμφανίστηκε ζωντανά σε εκπομπή, όπου τοποθετήθηκε επί του θέματος. Κατηγόρησε τις πελάτισσες για ψευδείς καταγγελίες και συκοφαντική δυσφήμιση, επιμένοντας στην αθωότητά της και αρνούμενη κάθε κατηγορία απάτης.

Η εμφάνισή της στην εκπομπή ήταν επεισοδιακή, καθώς φώναζε και κατηγορούσε τόσο τις γυναίκες που την κατηγορούν όσο και τους δημοσιογράφους. Φανερά εκνευρισμένη, δήλωσε: «Με κατηγορείται χωρίς να έχετε κάνει έρευνα. Οι καταγγελίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι ψέματα». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει αγωγή κατά των γυναικών που την κατηγορούν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis