Καθηγήτρια εμβολίασε μαθητή της και συνελήφθη μόλις το έμαθε η μάνα του

Τον μπελά της βρήκε μια καθηγήτρια στις ΗΠΑ, η οποία εμβολίασε κατά του κορωνοϊού έναν μαθητή της. Ο 17χρονος μαθητής της και φίλος του γιου της φέρεται να της το ζήτησε, αφού δεν τον άφηνε η μητέρα του.

Ο εμβολιασμός του 17χρονου παιδιού, σύμφωνα με τη New York Post, έγινε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο σπίτι της 54χρονης καθηγήτριας Laura Russo στο Long Island της Νέας Υόρκης. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό από τους γονείς του παιδιού, καθώς ο 17χρονος είπε στη μητέρα του ότι έκανε εμβόλιο κατά του κορωνοϊού όταν γύρισε στο σπίτι.

Από τον εμβολιασμό του 17χρονου παιδιού υπάρχει και βίντεο, το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό φαίνεται η 54χρονη καθηγήτρια να ετοιμάζει την ένεση και να του την κάνει. «Ορίστε, εμβολιασμός στο σπίτι» ακούγεται να λέει η Laura Russo.

Η 54χρονη καθηγήτρια Φυσικής δεν είχε κάποια υγειονομική άδεια για να προχωρήσει στον εμβολιασμό του 17χρονου και ερευνάται από τις αρχές στο πώς μπόρεσε να πάρει το εμβόλιο. Επίσης, δεν είχαν ενημερωθεί οι γονείς του παιδιού, ούτε είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Η Laura Russo συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 21 Ιανουαρίου του 2022.

“There you go, at home vaccine”. Police have arrested a Long Island mother for illegally giving a 17 year old boy a shot of Covid vaccine in her home. And there’s video….Only on @NBCNewYork #nbc4ny pic.twitter.com/KpG5vAQaDT

— Pei-Sze Cheng (@PeiSzeCheng4NY) January 3, 2022

